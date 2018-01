Pacaraima: Bombeiros ganham sede própria da 3ª Companhia do Batalhão de Proteção Ambiental

Foi inaugurada na manhã deste sábado, 13, no município de Pacaraima, a 3ª Companhia do Batalhão de Proteção Ambiental Bombeiros Militar (3ª CIA/BPABM). Com a mudança para uma sede própria, o quartel passa a ter novo endereço, agora localizado na Rua Caribe, S/N, bairro Vila Nova.

Atualmente, a 3ª CIA/BPABM é composta por 27 militares, sob o comando da 1º tenente Maria Lima Oliveira, que atua com um efetivo especializado nas mais diversas atividades de socorro no município limítrofe com a Venezuela.

A Companhia é responsável pelos serviços de buscas e salvamento, resgate de vítimas, captura de animais em situações de risco, atendimento pré-hospitalar, operações em altura e em mergulho, palestras e serviços de prevenção, proteção e defesa civil. Além de atender às solicitações de emergência em Pacaraima, a 3ª CIA abrange os serviços de atendimentos aos municípios de Uiramutã e Amajari, nas ações de socorro e de Proteção e Defesa Civil, no período de estiagem e no inverno.

Os bombeiros da 3ª CIA atuam ainda em todo o trecho da BR 174, no sentido norte do Estado, no resgate de vítimas de acidentes de trânsito e no controle do tráfego em trechos alagados, com impedimento do fluxo regular de veículos na rodovia, fato comum em determinados períodos do ano.

A 3ª CIA atua ainda, quando necessário, na Venezuela, em ocorrências de combate a incêndio urbano e florestal e no atendimento a vítimas de acidente de trânsito, e em apoio ao resgate de brasileiros em situações de emergência naquele país.

De acordo com o comandante-geral do CBMRR, coronel Doriedson Ribeiro, a nova sede e instalações da 3ª CIA/BPABM representam um avanço significativo para a Corporação nas atividades de socorro no Norte do Estado. “É imprescindível ter uma unidade do CBMRR no município de Pacaraima, visto que temos realizado várias ações de socorro em apoio a brasileiros na Venezuela, bem como em todos os municípios e comunidades indígenas daquela região. Somos uma representação de alento para as famílias que moram ao norte do nosso Estado. Isso foi possível graças aos esforços da governadora Suely Campos para melhoria da estrutura e qualificação profissional dos militares do Corpo de Bombeiros”, ressaltou.

Além das atividades inerentes à função de bombeiro militar, a 3ª CIA/BPABM desenvolve ações sociais em prol da sociedade pacaraimense, como a revitalização de praças, atividades recreativas, palestras nas escolas e nas comunidades indígenas e no auxilio aos migrantes venezuelanos, por meio de apoio aos coordenadores da Casa de Passagem em Pacaraima, que é uma unidade dos Abrigos do Centro de Referência ao Imigrante (CRI), criados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Histórico da 3ª CIA/BPABM

Há quatro anos, o CBM-RR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) tem representação no município de Pacaraima, por meio do 1º Pelotão de Bombeiros Militar na região de fronteira com a Venezuela. O pelotão foi instalado no dia 12 de dezembro de 2014, com 18 militares, sob o comando do 1º tenente Francisnildo da Silva Galvão e tinha por sede provisória a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira – Serra do Sol.

Durante esse período, a 3ª CIA/BPABM desenvolveu suas atividades de forma eficiente e com pronto atendimento às solicitações de emergência em resposta ao município, tendo o apoio estrutural por meio das instalações administrativas da Polícia Militar.

Em 2018, a 3ª CIA/BPABM se despede das instalações da Polícia Militar para desenvolver suas atividades em uma sede própria. A Companhia prestou mais de 500 atendimentos no ano de 2017, com significativa participação da PM.

Samuel Bento