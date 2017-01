PAA: em um ano programa já adquiriu R$ 2,4 milhões em produtos

Em apenas um ano, um dos maiores programas de incentivo à produção na agricultura familiar do Governo do Estado, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) já comprou mais de R$ 2,4 milhões em produtos. Os itens adquiridos são destinados a 350 instituições como escolas, creches, hospitais, associações e igrejas.

Segundo o titular da Seapa, Gilzimar Barbosa, o PAA é um mecanismo que permite ao governo comprar produtos da agricultura familiar auxiliando numa das etapas mais difíceis do processo produtivo que é a comercialização de maneira rápida e descomplicada. Em Roraima estão cadastrados produtores rurais que atuam em quase 100 localidades, entre vicinais, vilas e entroncamentos em todo o Estado.

O programa tem a função de garantir a oferta de alimentos saudáveis para os beneficiários e, além disso, proporciona geração de renda para os agricultores familiares e isso reflete de forma positiva no desenvolvimento do Estado.

“Desde que os trabalhos foram retomados no final de 2015, já compramos mais de R$ 2,4 milhões de reais em produtos agrícolas. Cada produtor pode receber até R$ 6,5 mil em um período de um ano, o pagamento é feito conforme a entrega dos itens. Com esse dinheiro eles podem investir no próprio negócio ou até mesmo em qualidade de vida”, disse o secretário.

Ele frisou que os produtores serão selecionados conforme avaliação técnica. “Nossos técnicos agrícolas presentes nas CPRs [Casas do Produtor Rural] dos municípios irão avaliar cada caso e verificar se o produtor tem condições de atender as demandas do Programa e se ele também preenche todos os requisitos necessários”, explicou.

Barbosa destacou que o pagamento é feito por meio de depósito em conta bancária conforme a entrega da produção. “Eles têm a opção de entregar tudo de uma vez e receber os R$ 6,5 mil ou de entregar aos poucos e receber um pouco cada mês. Ao atingirem a cota, devem aguardar até o próximo ano”, esclareceu.

Os alimentos adquiridos por meio do PAA são distribuídos em mais de 350 instituições como escolas, creches, hospitais, associações e igrejas. “O objetivo do programa é justamente esse, auxiliar o produtor na geração de renda evitando desperdício e atendendo as necessidades de quem precisa”, declarou.

A governadora Suely Campos destacou que o programa reflete a preocupação do Governo para com a agricultura familiar. “Os pequenos produtores contam com o nosso apoio e comprometimento assim como os grandes empresários do setor. O PAA tem se destacado como uma excelente ferramenta para o homem do campo e colabora para o desenvolvimento da agricultura em nosso Estado”, declarou.

Isaque Santiago