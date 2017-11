P.A Nova Amazônia: produtores receberão identidade de polo produtor

Na tarde da última terça-feira,28, o Secretário Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, Marlon Buss e sua equipe técnica, esteve reunido com produtores do Projeto de Assentamento Nova Amazônia, vicinal 2 Truarú, para tratarem de assuntos relacionados à produção daquela região.

Entre os assuntos debatidos, a produção em escala do ano todo criando assim uma identidade produtiva de cultivo, a exemplo da batata doce, o que facilitará o escoamento e a venda em conjunto do que é produzido na vicinal. Também foram esclarecidas as dúvidas sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA) quanto à compra de máquinas, o início dos trabalhos e sobre o serviço de inspeção municipal (S.I.M).

O diretor Técnico da SMAI Fábio Guths, destacou que a ideia é identificar as localidades por polo de produção, o que deverá facilitar o escoamento e a comercialização destes produtos. “Uma vez que estes produtores se organizem e produzam em quantidade relativamente significativa para abastecer o mercado local e regional, serão amplamente beneficiados e este é o propósito da secretaria”, completou.

A proposta da identificação funcionará da seguinte forma: Os produtores, já organizados em associações e cooperativas se unirão para produzir o que tiverem melhor aptidão, formando assim um polo produtor de uma cultura, de forma que o comerciante da cidade possa ir até o produtor caso queira adquirir o produto, se assim preferir.