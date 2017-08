P.A Nova Amazônia: produtores recebem títulos de domínio de suas propriedades

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) entregou na tarde desta sexta-feira (25), 208 títulos de domínio de propriedades localizadas no Projeto de Assentamento Nova Amazônia, Gleba Murupu e Nova Amazônia I, Gleba Truarú.

A ação aconteceu na BR 342 km 0, entrada do Taiano no Armazém da CooperCinco/ Conab, atrás do Restaurante OASIS e beneficiou muitas famílias com a segurança financeira como forma de melhorar a lavoura.

De posse dos títulos de suas propriedades, os agricultores terão autonomia para realizar financiamentos em instituições financeiras para investimentos no seu negócio garantindo assim a melhor produtividade com a qualidade e quantidade e consequentemente melhorando a cada dia a qualidade de vida e renda familiar.

O Projeto de Assentamento Nova Amazônia surgiu no ano de 2001 quando as terras pertencentes a Fazenda Bamerindus foram passadas para o governo federal. Mais tarde em 2006 foi criado o P.A Nova Amazônia I e desde então o processo de titulação tramita tendo sido parcialmente concluído beneficiando as famílias residentes no local.

Para a entrega dos títulos é feito um trabalho de supervisão ocupacional, regularização das famílias nos lotes e promoção da segurança jurídica.

A produtora Maria Raimunda Barbosa Rodrigues reside no P.A Nova Amazônia I Gleba Truarú Vicinal I há 13 anos e esperava ansiosa o momento de receber seu título. “Me sinto feliz e realizada por essa conquista. Para mim e minha família é uma grande felicidade, sempre confiei que iria conseguir e hoje estou garantindo meu direito a segurança da terra, ao meu pedacinho de chão”, destacou.

João Silva Medeiros, produtor do P.A Nova Amazônia Vicinal 10 polo II revelou sua alegria por receber o título de domínio da sua propriedade. “Agora temos a esperança de poder investir na terra e ter uma garantia. Com dinheiro investimos bem e lucramos bem, sem dinheiro investimos pouco e sentimos muita dificuldade. Agora eu e minha família poderemos viver muito melhor”, frisou.

“Eles detêm a posse do seu título, sendo assim estarão asseguradas no seu pedaço de terra, garantindo que seja um patrimônio para toda a família”, destacou o ouvidor agrário nacional, na ocasião representando o Presidente Nacional do Incra Jorge Tadeu Jatobá.

A prefeita Teresa Surita disse que os produtores agora terão a condição de pleitear financiamento, o que representa melhoria de investimento para mais qualidade e quantidade da produção.

“A Prefeitura estará a disposição para apoiar os produtores no banco e com projetos para que possam plantar e produzir, e para as pessoas que desejam trabalhar e contribuir para abastecer Boa Vista que está aqui do lado e precisa do trabalho de vocês, nós temos como fazer esse processo de forma organizada e estruturada com o Plano Municipal de Desenvolvimento Agronômico (PMDA). Foi feito um planejamento de ação que poderá se transformar em algo concreto e realizar o sonho que os produtores esperam há 15 anos”, destacou ela.

O secretário municipal de agricultura e Assuntos Indígenas Marlon Cristiano Buss destacou os avanços que a secretaria já conquistou desde a sua criação. “Hoje com certeza é um grande marco da história do município de Boa Vista, da transformação e das mudanças que já estão sendo implementadas. No primeiro semestre foi feito um trabalho de identificação no campo de todas as situações, as dificuldades e pretensões de trabalho para desenvolver o agronegócio no município e a partir daí foi criado o Plano Municipal de Desenvolvimento Agronômico, que norteará as ações que serão aplicadas no campo a partir de agora para chegarmos a condição produtiva adequada. Faremos a nossa parte. Estamos prontos para desenvolver o nosso setor produtivo e assim o faremos”, enfatizou.