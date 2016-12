P.A Nova Amazônia: Prefeitura e Incra firmam convênio para recuperação de estradas e vicinais

A prefeita Teresa Surita assinou nessa segunda-feira, 19, um convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra/RR, para a recuperação de estradas, vicinais e pontes do P.A Nova Amazônia e Nova Amazônia I, projetos de assentamento localizados na zona rural de Boa Vista. As obras estão orçadas em R$ 8 milhões, valor que será repassado pelo Incra em duas parcelas de quatro milhões. O primeiro repasse será feito em janeiro e a segunda parte em junho de 2017.

A Prefeitura de Boa Vista segue agora com os procedimentos de abertura de um processo licitatório para contratação da empresa responsável para executar os serviços. Serão aproximadamente 85 km de área a serem recuperados, o que beneficiará cerca de 660 famílias que moram nesses assentamentos e que vivem da agricultura familiar. Desde a criação dos projetos de assentamento, há 15 anos, esta é a primeira intervenção para melhorias naquelas áreas.

Para a prefeita Teresa Surita, os recursos vieram em boa hora, pois será atendido um antigo anseio dos moradores. “Vamos nos unir para trabalhar na recuperação dessas estradas antes que as chuvas cheguem. É uma obra importante, conseguimos o recurso, agora é hora de colocar a mão na massa e trazer melhorias para os nossos produtores”, disse.

O superintendente do Incra/RR, Antonio Adesson, destacou a importância do convênio celebrado com a Prefeitura de Boa Vista, onde além de recuperar estradas, vicinais e pontes, também foi incluída a abertura de um trecho ocupado hoje por famílias. “O Incra fará o repasse e vai acompanhar e controlar os serviços. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em meados do segundo semestre do próximo ano”, falou.

O senador Romero Jucá viabilizou a liberação dos recursos e se comprometeu a continuar trabalhando para que outras melhorias sejam levadas aos pequenos e médios produtores. “Nós conseguimos recursos emergenciais para recuperar estradas e pontes na área do P.A. Essas obras são muito importantes para os produtores porque dão condições de escoamento de suas mercadorias. Nós vamos conseguir mais recursos para que mais obras possam ser feitas no sentido de ampliar as condições de produção no município de Boa Vista”, disse.

Ceiça Chaves