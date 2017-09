Ouvidoria do TJRR utiliza WhatsApp para registros de ocorrências

A Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima amplia a participação popular com o registro de ocorrências por meio de WhatsApp. A novidade permite que jurisdicionados, advogados, servidores, magistrados e a população em geral registre dúvidas, reclamações, solicitações e elogios referentes a assuntos relacionados ao Poder Judiciário.

O participante realiza contato com a Ouvidoria, fornece os dados necessários para o registro da ocorrência via whatsApp e recebe um número de protocolo para acompanhar o andamento do seu procedimento pelo Portal cgj.tjrr.jus.br. O contato deve ser realizado por meio do número 99156-4464, das 8h às 18h, que recebe mensagens de texto, fotos e áudios. Já as ligações devem ser realizadas através do número 0800-280-9551.

Para o ouvidor/corregedor do TJRR, desembargador Mauro Campello, a ferramenta é uma inovação que trará inúmeros benefícios. “A mais nova ferramenta une tecnologia e prestação de serviços com agilidade, ampliando a comunicação e participação entre a Ouvidoria e a população”, disse.

Patrícia Pinheiro