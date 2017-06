Ouvidoria do TJRR tem 87% das demandas resolvidas

Dados estatísticos da Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima mostram que no período de fevereiro a maio de 2017 foram recebidas 178 manifestações. Destas, 87% já foram solucionadas, 6% foram consideradas improcedentes e 6% estão em tramitação.

O estudo realizado pelo setor aponta que o principal canal de contato utilizado foi a internet (61%), seguido pelo atendimento pessoal (24%) e pelo teleatendimento (8%). Outros 7% utilizaram formulários nas caixas de sugestões ou mídias sociais.

As estatísticas dizem ainda que a maior parte dos usuários (63%) utilizam o serviço para fazer algum tipo de reclamação, que, na maioria das vezes, relaciona-se ao tempo de tramitação dos processos. Já, 33% dos usuários procuram a Ouvidoria para pedir informações gerais sobre o Poder Judiciários, e o restante, 4%, dividem-se entre denúncias, elogios e sugestões.

Segundo a chefe da Ouvidoria, Joelma Andrade, a maior parte das demandas tem sido resolvidas no prazo de 24 horas. “No caso das reclamações com relação a demora na tramitação processual, nosso primeiro passo é fazer uma consulta sobre o processo no sistema e verificar a veracidade da reclamação. Se realmente existe a demora, encaminhamos a demanda para a unidade correspondente e, no prazo máximo de 24 horas, realizamos o retorno ao reclamante com a demanda devidamente resolvida. Nesse sentido, a Ouvidoria tem sido um canal de mediação entre a população e o Poder Judiciário e, em alguns casos, entre os próprios servidores”, explicou.

Joelma ressaltou ainda que o cidadão pode contribuir com uma melhor prestação jurisdicional por meio de sugestões. “As demandas têm aumentado a cada mês e, com isso, podemos constatar que o cidadão tem procurado e confiado na Ouvidoria para resolver suas questões, porém, observamos, que o setor é sempre muito lembrado apenas para reclamação. É importante ressaltar que a população pode utilizar esse meio para fazer sugestões de melhorias de forma a aprimorar os serviços prestados pelo Poder Judiciário e motivar seus servidores”, enfatizou.

Patrícia Pinheiro