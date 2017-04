Ouvidoria do SUS resolve mais de 80% das reclamações em tempo hábil

Um dos meios mais práticos de estreitar o contato da gestão com a população é a ouvidoria. A Prefeitura de Boa Vista dispõe deste canal em todas as secretarias. Na rede municipal de saúde, a Ouvidoria do SUS agiliza o tempo resposta ao cidadão.

Só no primeiro bimestre deste ano, a Ouvidoria do SUS recebeu 522 manifestações, entre solicitações diversas, reclamações, elogios, informações e dúvidas, todos respondidos em tempo hábil. Para o ouvidor Antônio Carlos Gonçalves, a população hoje está mais atenta aos seus direitos.

“Hoje a população já está mais consciente e entendendo o papel deste importante canal de comunicação, capaz de mediar conflitos existentes e disseminar informações sobre os serviços prestados. E vai ainda além, pois a opinião do usuário pode contribuir para tomada de decisões e formulação de políticas públicas”, destaca o ouvidor.

A Ouvidoria do SUS é a pioneira em todo o Brasil e em Boa Vista possui cinco canais de acesso: Disk Saúde, 156; e-mail ouvidoriasmsa@gmail.com; 38 urnas distribuídas em todas as unidades da rede; telefone (95) 3621-1012 e também de forma presencial, em que as pessoas podem se dirigir até a secretaria, na Rua Coronel Mota, 418, Centro, para registrar a manifestação.

De acordo com o ouvidor, os trabalhos para resolução das demandas tem sido constantes e as pessoas têm dado retornos positivos. Ele destaca que hoje, as manifestações estão mais equilibradas. “Hoje o tempo de retorno recomendado é de 20 dias, mas temos resolvido a maioria das situações em menos tempo e o retorno da população é positivo”, explica.

Melhorias

O layout do canal ganhou uma apresentação mais atrativa estimulando os usuários a ajudarem a melhorar os serviços oferecidos, depositando nas caixinhas colocadas em locais estratégicos não somente reclamações, mas também sugestões de melhorias, solicitações, denúncias, informações e elogios.