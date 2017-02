Ouvidoria do Estado disponibiliza diversos canais de atendimento ao cidadão

Após passar por reformulação na estrutura e protocolo de atendimento, a Ouvidoria Geral do Estado está funcionando em horário ininterrupto, das 7h30 ás 18h, com atendimento presencial na sede do órgão, localizada na Avenida Ville Roy, 5504, Centro.

O órgão foi criado com o objetivo de ser o elo entre a sociedade participativa e o governo, zelando pela legalidade, moralidade e eficiência, atuando na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos do cidadão.

Além de contar com o atendimento presencial, a Ouvidoria conta também com a Central de Atendimento ao Cidadão, pelo 0800 722 2888. As chamadas, tanto de celulares quanto de telefones fixos, são gratuitas.

Segundo o Ouvidor Geral, Hermenegildo Coelho, a meta é melhorar ainda mais a qualidade do atendimento ao público. “Essa foi uma determinação da governadora Suely Campos e nós estamos trabalhando intensamente para isso. Recebemos as sugestões e críticas no intuito de melhorar ainda mais o serviço público em Roraima”, destacou.

Outro canal de atendimento disponibilizado pelo órgão é o site www.ouvidoria.rr.gov.br, que possui plataforma de acesso via smartphone, além do e-mail faleconosco@ouvidoria.rr.gov.br.

Dados

Em 2016, a Ouvidoria Geral recebeu 4.232 demandas. Deste total, 59% foram acolhidas através dos canais de comunicação eletrônicos como sites e e-mail, e 41% dos atendimentos foram presenciais. Entre as solicitações, estão sugestões, denúncias, reclamações, informações, críticas e elogios.

Dessas, mais de 88% foram concluídas, restando apenas 12% das manifestações pendentes que ainda estão em andamento.

Dina Vieira