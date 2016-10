Outubro Rosa: servidores municipais são orientados sobre cuidados com o câncer de mama

No encerramento da campanha Outubro Rosa, mês alusivo de combate ao câncer de mama no Brasil e em diversos países, a Prefeitura de Boa Vista em parceria com a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, realizou uma palestra aos servidores municipais na manhã desta quinta-feira, 27, com o objetivo de conscientizar sobre o diagnóstico precoce da doença. A programação ocorreu no auditório do Palácio 9 de Julho.

Na ocasião, os servidores, a maioria mulheres, participaram de uma ginástica laboral que garantiu a interação e o dinamismo entre os presentes no evento. Na sequência, assistiram a uma palestra ministrada pela ginecologista e presidente da Liga Roraimense de Combate ao Câncer, Magnólia Rocha, sobre os cuidados para evitar a doença.

“É fundamental disseminar informações para a sociedade, porque o câncer de mama atinge as mulheres e também os homens, pois a cada cem mulheres diagnosticadas com a doença, nós detectamos um homem. Por isso é fundamental cuidar da saúde diariamente, estarem atentos aos sinais que o corpo transmite e também saber quais são fatores de risco do câncer de mama”, explicou Magnólia.

A médica também ressaltou a importância de fazer o autoexame em casa e procurar posto de saúde ou consultar um ginecologista com regularidade para realizar o exame clínico das mamas.

O câncer de mama é o cancro que se desenvolve no tecido mamário. Entre os sinais de cancro da mama estão: o aparecimento de um nódulo na mama ou perto das axilas e alterações na forma ou na aparência da mama. A doença é causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos da doença. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos.

Os servidores que acompanharam atentamente a palestra saíram com a certeza de que a informação e o cuidado com o próprio corpo é fundamental para diagnosticar a doença precocemente. “O câncer é cruel, mata, devemos fazer exames de rotina e manter hábitos saudáveis, para mim essa palestra foi de grande interesse público”, comentou o servidor Márcio Muniz.

Já a servidora pública Elizabeth Almeida, acredita que a palestra servirá também como alerta para as mulheres estarem em dia com os exames preventivos e clínicos. “Nós temos que fazer autoexame, conhecer mais o nosso corpo, pois nas nossas múltiplas funções no dia a dia, deixamos de lado muita coisa, entre elas a saúde, um dos nossos maiores tesouros”, frisou.

Boa Vista conta com unidade preventiva de câncer de colo de útero e de mama

Desde agosto deste ano, os moradores de Boa Vista podem contar com os serviços do Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama Silvana Helena Souza Gomes. O centro fica na avenida Olímpica, no bairro Jardim Tropical.

A nova unidade oferece os serviços de mastologia, ginecologia, patologia cervical, ultrassonografia, laboratório de citologia para a análise dos exames de preventivo coletados nas unidades básicas e uma farmácia.

Além disso, os pacientes atendidos recebem também o suporte de profissionais do serviço social e da psicologia. O atendimento é ambulatorial, por meio de marcação de exames.

O atendimento começa nas unidades de saúde. As pacientes serão atendidas pelos médicos da rede básica e após uma avaliação durante a consulta, se for constatada a necessidade de assistência especializada e de maior complexidade serão encaminhadas ao Centro. A capacidade de atendimento é de mais de 500 mulheres por semana.

Servidor de Valor

O programa é gerido pela Escola Municipal de Administração Pública (Emap), da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (Smag), que tem como objetivo valorizar o servidor realizando palestras, atividades dinâmicas entre outros benefícios ao servidor público municipal.

“Isso é mais uma atividade alusiva que promovemos entre todas as secretarias municipais, e já estamos nos preparando para o Novembro Azul, mês de conscientização à saúde masculina,” finalizou Paulo Bragatto, secretário de Administração do município.

Ellen Ferreira