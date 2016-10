Outubro Rosa: Prefeitura realiza ações preventivas de combate ao câncer de mama

A Prefeitura de Boa Vista vai realizar a partir de segunda-feira, 3, diversas ações nas unidades básicas de saúde para alertar a sociedade e, especificamente, as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Este período será específico para intensificarmos a importância da prevenção. Cada unidade básica de saúde terá uma programação especial em datas distintas com palestras, testes, autoexames e outras atividades”, destaca a coordenadora municipal de Saúde da Mulher, Gabrielle Rodrigues.

As ações vão ocorrer em 31 unidades saúde do município e também no Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama Silvana Helena Souza Gomes, além de algumas escolas municipais.

No dia 19, Dia Internacional da Prevenção do Câncer de Mama, será realizado o Dia “D” com atendimentos voltados ao público feminino no Centro Silvana Helena Souza Gomes, no bairro Olímpico.

De acordo com a coordenadora, a estimativa da doença no município de Boa Vista este ano é de que a cada 100 mil mulheres, 30 terão incidência de câncer de mama. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental para detectar qualquer sinal da doença precocemente.

Recentemente a Prefeitura de Boa Vista inaugurou uma unidade de saúde que trabalha com foco na prevenção e tratamento de lesões primárias, com serviços de mastologia, ginecologia, patologia cervical, ultrassonografia, laboratório de citologia para a análise dos exames de preventivo coletados nas unidades básicas e uma farmácia. Além disso, as pacientes atendidas recebem também o suporte de profissionais do serviço social e da psicologia.

Jéssica Costa