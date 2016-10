Outubro Rosa: mais de 20 instituições se unem para realizar atividades

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima (OAB/RR) em parceria com a Liga de Combate ao Câncer reuniu mais de 20 instituições públicas e privadas do estado para que, juntas, realizem uma vasta programação durante todo este mês em comemoração ao Outubro Rosa.

O objetivo é desenvolver ações de combate e prevenção ao câncer de mama com palestras, exames clínicos, atividades físicas e show de músicas. Hoje (2), a primeira ação aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), voltada para as servidoras com a participação do médico oncologista Leonardo Pires.

Durante toda esta semana, empresas públicas e privadas vão continuar reunindo suas colaboradoras para falar sobre o assunto por meio de palestras sobre os das portadoras do câncer de mama possuem e muitas vezes não tem conhecimento.

Dentro da programação está previsto ainda o show acústico de Rose Guedes, no próximo sábado (8), no auditório Alexandre Borges da UFRR, a partir das 20h. O show está sendo realizado por uma das instituições parcerias, Maripa Produções de Eventos, e a finalidade é destinar 20% da arrecadação com os ingressos para a Liga de Combate ao Câncer.

Os ingressos estão sendo vendidos ao preço de R$ 25,00, na Angel Flores e Presentes, no bairro Liberdade. Além disso, os interessados podem entrar em contato com a produção do show pelo número 98122-4132.

A solenidade oficial de abertura do Outubro Rosa de Roraima dará início a programação das atividades da próxima semana. A cerimônia será no dia 10 de outubro, no Centro Oncológico Jardim Olímpico, às 8h30. Após a abertura, haverá palestras de prevenção ao câncer e a venda de camisetas do projeto que renda será toda destinada a Liga de Combate ao Câncer.

Dia D

A OAB Roraima e a Caixa de Assistência dos Advogados também realizará um Dia D voltado para as advogadas de Roraima. Será na sede da Caixa de Assistência. A programação inclui palestras, aulas de zumba e a iluminação do prédio na cor de rosa, marcando a participação da Seccional nas ações de combate e prevenção ao câncer de mama. A data será divulgada posteriormente.

Abaixo a lista das primeiras ações do Outubro Rosa que já estão confirmadas. Ao longo do mês, a OAB Roraima vai divulgar a programação que será desenvolvida pelos parceiros do projeto em nossos canais de comunicação: www.oabrr.org.br, facebook.com/oabroraima e @oabroraima.

Instituição | Data | Programação | Horário

Hemolab | 05/10 | Palestra de prevenção ao câncer | 8h/10h

Seplan | 07/10 | Ginástica laboral, palestra e café da manhã para as servidoras | 8h/10h

Maripa Produções | 08/10 | Show acústico com Rose Guedes | 20h

Funasa | 11/10 | Palestras com membros da Liga de Combate ao Câncer e Chame da Assembleia Legislativa | 9h

Escola Conceição e Silva | 12/10 | Palestra (Liga) | 19h30

Empresa UP | 15/10 | Palestra de prevenção ao câncer | 19h

Brigada de Infantaria de Selva do Exército | 18/10 | Palestra (Liga) | 8h

UFRR | 20/10 | Exame clínico das mamas e palestra (Chame) | 8h/12h

Centro de Saúde do Pricumã | 20/10 | Palestra (Liga) | 8h

Ministério Público Federal – MPF | 25/10 | Palestra (Liga) | 10h

Alexsandra Sampaio