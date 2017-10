Outubro Rosa: Governo leva atendimentos sociais e de saúde ao bairro Pedra Pintada

Dando continuidade às atividades do Outubro Rosa, campanha nacional de alerta sobre os riscos do câncer de mama, o Governo do Estado realizou uma programação especial na manhã desta segunda-feira, 9, no bairro Pedra Pintada em Boa Vista. Na ocasião foram ofertados atendimentos de saúde, incluindo exames preventivos contra o câncer pela carreta Saúde da Mulher, atendimento psicossocial, assessoria jurídica e cadastros para concessão de crédito por meio do Balcão de Ferramentas

Mulheres como a dona de casa Maria Santos, de 55 anos, tiveram a oportunidade de fazer o exame de mamografia pela primeira vez. Ela explicou que sempre quis fazer o exame, mas sentia dificuldade por morar no interior, onde o acesso era mais difícil devido à demora dos postos de saúde para marcar o procedimento. “Estou muito feliz por termos no comando do Estado uma mulher, pois ela entende as nossas necessidades e está de parabéns pelas realizações que tem feito”, disse a dona de casa, que ao final do mês poderá pegar o resultado do exame no CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher).

Foram realizados atendimentos por dois clínicos gerais, um ginecologista, além de exames de ultrassonografia e mamografia. Também foi disponibilizado acompanhamento de assistência social e psicologia. Ao todo, foram realizados quase 200 atendimentos.

O secretário adjunto estadual de Saúde, Marcelo Borba, explicou que a ação demanda uma logística complexa, realizada para garantir que as moradoras dos bairros mais carentes sejam atendidas. “É a saúde indo atrás das mulheres onde elas estão e cuidando daquelas que deixam de cuidar de si mesmas para cuidar da família” disse.

Além dos serviços de saúde, a ação também contou com a unidade móvel da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com atendimento psicossocial e assessoria jurídica para crianças, adolescentes e mulheres vítimas de algum tipo de violência, seja ela psicológica, física, patrimonial ou verbal.

A ação terá continuidade nesta terça-feira (10) na região do Monte das Oliveiras a partir das 8h, próximo ao shopping Pátio Roraima.

Balcão de Ferramentas

A empresária do setor de panificação, Gerisleia Pereira, de 51 anos, procurou a ação para pleitear incentivo para fomentar o empreendimento dela. Se o crédito for liberado, ela disse que pretende comprar mais equipamentos e ampliar a produção. Ela aproveitou a ocasião para, junto com as filhas, buscar atendimentos de saúde. “É tudo maravilhoso, pois nosso bairro é muito afastado das unidades e hoje o atendimento veio aqui pertinho da gente”, disse.

Conforme explicou Adolfo Brasil, diretor de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), o Balcão de Ferramentas é um programa do Governo de Roraima, para disponibilizar linha de crédito de até R$ 3 mil para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios destinados a produção de bens, serviços e geração de renda. Para se cadastrar, a pessoa interessada não pode ser servidor público, nem aposentado por invalidez, além de ter o CPF (Cadastro de Pessoa Física) sem restrições e apresentar os seguintes documentos pessoais e de seu cônjuge:

· RG (Registro Geral)

· CPF (Cadastro de Pessoa Física)

· Certidão de Casamento ou homologação em Juízo do divórcio

· Comprovante de residência atualizado

· Certidão negativa de débitos municipal, estadual e federal

As inscrições podem ser feitas durante as ações da Caravana do Povo, nas ações do Outubro Rosa em que o Balcão estiver presente ou na sala 30 da Setrabes, localizada na Avenida Mário Homem de Melo, nº 2310, Mecejana, de segunda a sexta-feira das 07h30 às 17h30. Para mais informações, os interessados em contato pelo telefone (95) 2121-2628.