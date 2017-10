Outubro Rosa: Chame promoverá blitz educativa na Feira do Garimpeiro neste domingo

O plenarinho Valério Magalhães, na Assembleia Legislativa de Roraima, foi transformado na manhã desta sexta-feira, 27, em uma sala de cinema para exibição do longa metragem ‘Já estou com Saudade’. O evento faz parte da programação alusiva a campanha Outubro Rosa promovida pela Procuradoria Especial da Mulher. No domingo, 29, haverá blitz educativa, na Feira do Garimpeiro, na avenida Ataíde Teive, no bairro Asa Branca, zona Oeste de Boa Vista.

A história do filme gira em torno da vida de Mille, uma mãe de dois filhos, com carreira de sucesso que descobre ter o câncer de mama. Ela recebe apoio de sua amiga Jess, pessoa importante que a acompanha desde a infância, na luta contra a doença em todas as etapas.

O servidor Felipe Oliveira reconheceu na obra cinematográfica a importância de todos estarem atentos aos cuidados com a saúde, bem como prestar apoio a quem descobre esse tipo de doença. “A Procuradoria está repassando esse filme, a vida de uma mulher que descobre cedo o câncer de mama e retrata todas as fases, a dor e o sofrimento”, explicou.

Lembrou ainda que muitas mulheres, principalmente indígenas e agricultoras, não tem acesso fácil a exames clínicos e pouco entendem sobre o autoexame. “Essa campanha é de grande importância. Pra gente, que é homem, é importante entendermos e ajudarmos as mulheres”, completou Felipe.

A diretora administrativa do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), Ana Nattrodt, defendeu a importância de abortar esse tipo de assunto por uma maneira mais dinâmica, com utilização de recursos midiáticos. “Acreditamos que esse filme nos mostrou a maneira de como uma pessoa é tratada acometida por um câncer, que realmente é uma doença tão traumática e se não tiver um apoio da família, dos amigos, a pessoa vai ficar muito deprimida”, disse.

Destacou ainda o papel informativo e educacional desenvolvido pelas equipes da Procuradoria Especial da Mulher em levar para cidades do interior, comunidades indígenas e dentro da Capital, palestras e bate-papo sobre violência doméstica familiar e a importância da prevenção na saúde.

Programação

No domingo, na Feira do Garimpeiro, realizada semanalmente na avenida Ataíde Teive, no bairro Asa Branca, zona Oeste de Boa Vista, haverá uma blitz educativa, das 8h às 12h. Na ocasião, a equipe da Procuradoria levará informações a feirantes e frequentadores do espaço informações sobre os alimentos necessários para uma vida saudável e prevenção contra o câncer.

Na segunda-feira, 30, a partir das 11h, na sede do Chame, localizado na rua Coronel Pinto, Centro, a entrega dos lenços arrecadados durante todo o mês de outubro. Os objetos serão entregues a Liga Roraimense de Combate ao Câncer (LRCC), cujo intuito é atender as mulheres que estejam em processo de quimioterapia.

Yasmin Guedes