Outubro Rosa: campanha encerra o mês com palestra na Defensoria Pública

Para sensibilizar e alertar sobre a importância da prevenção do câncer de mama em homens e mulheres, a Defensoria Pública do Estado (DPE) encerra o mês de outubro com palestras em alusão ao movimento “Outubro Rosa”. A palestra que ocorreu na segunda-feira, 30, também, acontecerá nesta terça-feira, 31, das 8h às 8h30, no hall de atendimento da Instituição.

O evento conta com a parceria da Liga Roraimense de Combate ao Câncer. A palestra é ministrada pela voluntária da Liga, Ana Beatriz Rangel. Ela apresentará aos assistidos informações sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e esclarecimentos de dúvidas sobre o assunto.

De acordo com a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, o papel da Defensoria vai além da assistência jurídica, mas também cumpre um papel social perante a sociedade. “Educação em direitos sempre é uma ferramenta que adotamos para levar mais conscientes às pessoas”, disse.

A voluntária, Ana Beatriz, frisou a relevância da prevenção. “O câncer de mama atualmente é um dos mais incidentes no país, atingindo as mulheres. Entretanto quando diagnosticado de forma precoce o índice de cura se aproxima a 90% dos casos”, salientou.

Além disto, ela respondeu perguntas dos assistidos. “O Instituto Nacional de Câncer (INCA) entre 2015 e 2016 estimou para o biênio de 2016/2017 596 mil novos casos em todo o território nacional. A importância da educação em saúde é alertar sobre os altos números de casos e estimular as pessoas para que procurem realizar exames”, concluiu Ana.

Quem desejar realizar o exame de mamografia é necessário passar em uma Unidade Básica de Saúde, e solicitar um encaminhamento para que sejam realizados os procedimentos necessários.

CRSM

O Centro de Referência da Saúde da Mulher está em novo endereço na Av. Capitão Júlio Bezerra, 1632- Aparecida. Oferece diferentes assistências voltadas para a atenção especializada para a saúde da mulher.

Além da prevenção de câncer de mama e colo do útero, a unidade oferece pré-natal de alto risco e diversas especialidades médicas, como mastologia, endocrinologia, uroginecologia, além de testes rápidos. São disponibilizados também atendimentos com nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, além de uma ampla gama de exames e pequenos procedimentos para retirada de nódulos.

Celton Ramos