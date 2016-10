Ortopedia: Governo regulariza estoque e garante regularidade em cirurgias no HGR

As cirurgias ortopédicas foram responsáveis por 63% da demanda do HGR (Hospital Geral de Roraima) em 2015. E foi pensando nisso que a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) investiu no abastecimento completo dos materiais e equipamentos para realização dos procedimentos nesta área. Na aquisição estão incluídos materiais que nunca estiveram disponíveis no Estado, como as próteses de joelho e quadril.

Ao todo foram sete empresas vencedoras do processo de licitação e todos os itens já foram entregues no HGR. O contrato com as empresas foi feito em caráter de comodato e consignado, ou seja, o pagamento é realizado de acordo com a utilização dos itens. Esta modalidade de compra tem sido utilizada em praticamente todo o País por ser mais eficiente, pois não gera desperdício do dinheiro público e minimiza as chances de desabastecimento.

A Sesau está finalizando trâmites internos e em cerca de 20 dias, o material começará a ser utilizado pela equipe de ortopedia do HGR, formada por cerca de 12 médicos. Roraima tem uma fila de espera de 304 pacientes, inclusive idosos, cadastrados na Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade desde 2012 para TFD (Tratamento Fora de Domicílio) por problemas ortopédicos de alta complexidade.

Com esta aquisição, a expectativa é que a fila de espera seja reduzida, conforme avaliação médica, e esses pacientes finalmente poderão fazer os procedimentos cirúrgicos e se recuperarem em casa.

“Este é um avanço muito significativo, tendo em vista que foram adquiridas próteses que nunca tivemos no Estado, como as de joelho e as de quadril. Só no ano passado realizamos quase 5 mil cirurgias ortopédicas e atualmente a especialidade continua sendo a maior demanda do HGR”, frisou a coordenadora geral de Urgência e Emergência da Sesau, Helenira Macêdo.

Procedimentos

Em 2015 foram realizados 4.783 procedimentos na especialidade de ortopedia, de um total de 7.585 em todas as especialidades. São responsáveis por 63% da demanda do HGR, ou seja, a cada 10 pessoas, seis são pacientes da ortopedia.

A violência no trânsito também impacta nessa demanda. Oitenta por cento da demanda por procedimentos de alta complexidade em ortopedia são reflexos de acidentes de trânsito, com vítimas, em sua maioria, entre 18 a 35 anos.

O secretário Estadual de Saúde, César Penna, explicou que com essa forma de fornecimento e com o convênio com o Into [Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia], a fila de espera por cirurgias vai andar com maior velocidade. “Com a aquisição de materiais para a ortopedia, vamos conseguir diminuir significativamente a fila do TFD e ainda vamos beneficiar o paciente, que vai se recuperar perto da família. Isto, aliado ao convênio com o Into, irá propiciar um salto na qualidade e quantidade de atendimentos na área”, explicou.

Convênio

O Governo do Estado assinou no mês passado um convênio com o Into, do Rio de Janeiro. A parceria vai reduzir significativamente o número de TFDs para procedimentos ortopédicos de alta complexidade.

O Instituto, que é referência Nacional e está entre os melhores do mundo em ortopedia, realizará procedimentos como a implantação de próteses totais de joelho, quadril e reconstrução do ligamento cruzado posterior (atrás do joelho).

Por meio deste acordo de cooperação técnica, o Instituto traz para Roraima os materiais, equipamentos e toda equipe médica para realização dos procedimentos cirúrgicos. As cirurgias serão realizadas no Hospital Geral de Roraima e a expectativa é iniciar os primeiros atendimentos ainda este ano.