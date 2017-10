Orquestra Sinfônica da UFRR realiza concerto no CAF

Como parte das comemorações dos 28 anos da Universidade Federal de Roraima, a Coordenação de Cultura (CCult) realizará nesta terça-feira, 31, às 18h, no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), um concerto com a Orquestra Sinfônica da UFRR.

O maestro será o professor Luciano Camargo, do curso de Música da UFRR.

A Orquestra é um projeto de extensão vinculado ao Programa Mosaico Cultural, desenvolvido pela Coordenação de Cultura e Eventos da UFRR. A iniciativa conta com alunos da instituição e também voluntários.

A apresentação é gratuita e toda a comunidade está convidada a prestigiar o espetáculo.

Segue o programa do concerto comemorativo:

Orquestra Sinfônica da UFRR

Coral do Curso de Música da UFRR

Regência: Profº Dr. Luciano Camargo

Béla Bártok (1881-1945)

Danças Romenas para orquestra

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Três Canções

Solista: Nathália Lago

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Magnificat-Alleluia

Solista: Profª Beatriz Teixeira

Luciano Camargo é Bacharel em Música com habilitação em Regência pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre e Doutor em Música pela mesma instituição. Atua como regente de orquestra e coral, com ênfase no repertório vocal-sinfônico. Foi diretor de música sacra do Kantorei St. Peter und Paul (Freiburg im Breisgau – Alemanha) e diretor artístico da Orquestra Acadêmica de São Paulo e do Coral da Cidade de São Paulo. É professor do curso de Música na UFRR.

Raphael Michels