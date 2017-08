Orquestra Infantojuvenil apresenta obras de Vivaldi na Igreja Matriz

O concerto foi dedicado à obra do compositor Antônio Vivaldi, de quem os jovens músicos interpretaram cinco peças: “Concerto para Cordas em Ré Maior – RV 121”; “Concerto para Cordas em Dó Maior – RV110”; “Concerto para Cordas em Sol Maior – RV 151”; “Concerto para Cordas em Dó Maior – RV 115” e “Concerto para Cordas em Ré Menor – RV 127”.Em uma noite dedicada à cultura, história e valorização da música erudita, a Orquestra de Câmara Infantojuvenil do Instituto Boa Vista de Música se apresentou em concerto nesta sexta-feira, 25, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, no centro histórico. O evento faz parte do Circuito Orla das Artes, promovido pela Prefeitura de Boa Visa, através da Fetec.

“Esse repertório foi escolhido pensando no que Vivaldi fazia, que trabalhou bastante as cordas – violinos, violas, cellos e baixos. Além disso, são obras interessantes para quem está começando na música erudita, como é o caso dos nossos jovens da orquestra de câmara, que é composta pelos que mais se destacam na nossa Orquestra Infantojuvenil”, explicou o regente Beanny Cabrera.

Quem assistiu a um concerto pela primeira vez se encantou, como foi o caso do aposentado Luís de Oliveira Melo, que estava com a esposa passeando pelo Centro Histórico de Boa Vista e resolveu visitar a Igreja Matriz. Ele então se deparou com a orquestra tocando músicas que, para ele, são belas.

“Eu nunca tinha visto uma orquestra assim tocar, mas já tinha ouvido antes. E gostei muito, principalmente por ver jovens tocando. Eu acredito que a juventude de hoje deveria se dedicar mais à cultura, aprender um instrumento, ler mais livros, pois isso ajuda muito na formação do caráter”, disse.

Para o presidente do IBVM, Serginho Barros, concertos como este compõe a filosofia que o instituto vem trabalhando durante o ano inteiro, para disseminar a cultura da música, eliminando as barreiras entre o que é popular e o que é erudito, pois segundo ele, a música é uma linguagem que pode e deve ser assimilada por todas as pessoas, independente de idade, sexo, raça, credo ou condição social.

“Essa é uma proposta fundamental que é a fomentação de plateia. Ou seja, levar a música para que seja acessível de forma natural a todas as pessoas. Música é um linguagem, que tem um vocabulário, em que nós precisamos nos acostumar e desfrutar de forma profunda. E não entendemos a música de qualidade como algo que deve ser estilizada, mas pelo contrário, acessível a todos”

O Compositor

Antonio Vivaldi nasceu em Veneza, Itália, em março de 1678 e foi um dos compositores mais notáveis do chamado período Barroco, da história da música. Começou na música ainda criança e aos dez anos já era exímio violonista. Ao longo da vida, compôs 454 concertos, 23 sinfonias, 75 sonatas e quase quarenta operetas. Entre suas obras mais conhecidas está o concerto “As Quatro Estações”, para violino e orquestra.

Vivaldi morreu em Viena no dia 28 de julho de 1741. Seus concertos influenciaram vários compositores, principalmente do período conhecido como “barroco tardio”, como Johann Sebastian Bach, que transcreveu dez deles para teclados.