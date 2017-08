Orquestra de Violões do IBVM encerra ciclo de workshops em Manaus

Após três dias de aprendizado na área da música, é hora da Orquestra de Violões do Instituto Boa Vista de Música (IBVM) retornar à capital roraimense. A última atividade do grupo em Manaus (AM) aconteceu nesta quarta-fera, 02, que foi a conclusão da série de oficinas e workshops iniciada na segunda no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro.

Alunos e professores da orquestra receberam as instruções por meio dos professores do Liceu, que também compõem a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam). Os temas abordados foram a história do Violão, montagem de repertório, arranjo para violão, prática em conjunto, produção musical, ritmos brasileiros, performance e aplicação do Método Suzuki ao violão. Ao final de cada dia de oficinas, um grupo musical local diferente se apresentava.

Para o maestro da Orquestra de Violões do IBVM, Carlos Moraes, esta foi uma experiência enriquecedora, onde os jovens músicos puderem aumentar seus conhecimentos sobre a música. “Os alunos puderem conhecer outros músicos, que atuam na cena musical, e também um pouco sobre a cultura do Amazonas. E tiveram uma boa troca de experiências. Tenho certeza de que estão levando na bagagem algo a mais. E a ideia é que a gente não pare no norte, percorrendo Brasil à fora”, disse.

Nas oficinas, os jovens músicos puderam conhecer um pouco sobre os estilos característicos do norte, como “beiradão”, zouk, calipso, entre outros. Segundo o coordenador do Liceu Claudio Santoro, maestro Davi Nunes, este encontro foi uma oportunidade de união e crescimento musical, além de uma valorização do violão e da música no norte do país. Além disso, ele elogiou o fortalecimento da cultura musical em Boa Vista, a qual ele conhece desde o ano de 1999.

“Eu fico muito contente por este momento. Nós somos estados vizinhos e, por isso, temos muito a compartilhar. No meu ponto de vista, Boa Vista tem tido um crescimento musical muito significativo. Temos boavistenses que hoje vivem aqui em Manaus, atuando profissionalmente, assim como músicos de Manaus atuando em Boa Vista. E desta forma, acredito que podemos nos fortificar mais. Podemos aprender e ensinar, difundindo ainda mais a música do norte brasileiro”.

Na última terça-feira, 01, a orquestra se apresentou no Teatro Amazonas, tocando grandes obras barrocas, clássicas, românticas, além de temas de filmes e séries. O músico e professor do IBVM, Vitor Piani, viu todo esse aprendizado na capital amazonense como um ganho, não apenas técnico, porém cultural aos professores e alunos do instituto.

“Sem dúvida, esta experiência foi muito engrandecedora. Dá-nos um novo alvo dentro da pedagogia musical e também ao estudo do violão. E realmente, foi só ganho que tivemos. Foi importante para mostrar um pouco da realidade da música. É bom, tanto para nós professores, quanto aos alunos, que a música proporciona oportunidade de compartilhar e receber conhecimentos”.

A Orquestra de Violões foi criada em fevereiro de 2004, porém reformulada em 2014, passando para a formatação atual de concertos. Atualmente, o grupo conta com 22 músicos, que têm entre 10 e 24 anos e sete professores. O grupo retorna nesta quinta-feira a Boa Vista.

Fábio Cavalcante