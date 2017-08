Orquestra de Violões do IBVM brilha no Teatro Amazonas

O tão esperado dia chegou. E na noite desta terça-feira, 1º, a Orquestra de Violões do Instituto Boa Vista de Música pôde demonstrar todo o seu talento no Teatro Amazonas, em um concerto histórico que contou com a parceria da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam). Com a casa lotada, os músicos apresentaram um repertório diversificado, desde canções do período Barroco até temas de filmes e séries de TV.

A orquestra está em Manaus desde o último domingo, 30, e já no dia iniciou as atividades, com oficinas e workshops diversos no Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro. Mas a apresentação no teatro, um dos monumentos históricos mais notórios da Amazônia, foi o ponto alto de toda essa excursão cultural.

Sob a regência dos maestros Carlos Moraes (Roraima) e Davi Nunes (Amazonas), as duas orquestras apresentaram obras barrocas, clássicas e românticas, como de Johann Sebastian Bach e Johannes Brahms, passando por um repertório brasileiro, como Ernesto Nazareth, até temas de filmes e séries, como Game Of Thrones e Piratas do Caribe.

Mas o público vibrou bastante com as execuções de peças compostas por artistas do norte do Brasil, como foi o caso de “Uirapuru”, do paraense Waldemar Henrique, e “Beiradão”, do saxofonista amazonense Teixeira de Manaus. O clímax do concerto foi à obra roraimense “Makunaimando”, de Neuber Uchoa e Zeca Preto, que contou com a participação da solista manauara Amanda Aparício.

Para o presidente do IBVM, Serginho Barros, a apresentação marca a história não somente da orquestra, mas de toda a trajetória do instituto, que há mais de dez anos contribui com a formação cultural, social e profissional de músicos roraimenses, desde a infância até os adultos.

“Para nós, foi uma grande conquista, poder vir até Manaus, no imponente Teatro Amazonas, compartilhar com esta terra um pouco da nossa musicalidade. É algo que vai ficar marcado para sempre em nossa memória e que muito nos orgulha, pois batalhamos há mais de dez anos para promover nossa filosofia de música para um mundo melhor”.

Aos 09 anos, Lohanne França é uma das mais jovens musicistas da orquestra e ficou encantada ao conhecer a cidade de Manaus e, principalmente, o Teatro Amazonas. “É muito lindo. Gostei muito dessa experiência, de poder conhecer esse lugar e tocar em um lugar tão especial como o teatro”.

Para o músico amazonense Carlos Costa Jr, essa troca de experiências entre as duas orquestras foi benéfica e o primeiro passo de uma longa parceria. “Foi muito bom poder compartilhar conhecimentos, não apenas técnicos, mas também culturais, com os amigos de Boa Vista. Tenho certeza que futuramente, outras oportunidades virão, em que essa troca musical poderá acontecer”.

A Orquestra de Violões foi criada em fevereiro de 2004, porém reformulada em 2014, passando para a formatação atual de concertos. Atualmente, o grupo conta com 22 músicos, que têm entre 10 e 24 anos e sete professores. O retorno da orquestra para Boa Vista está marcado para esta quinta-feira, 03.

Fábio Cavalcante