Orla Sunset reúne mais de mil pessoas à beira do Rio Branco

Para atender todas as tribos urbanas, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) promoveu neste sábado, 04, o primeiro Orla Sunset, um festival de música eletrônica totalmente aberto ao público na Orla Taumanan e que reuniu mais de mil pessoas. O evento teve início às 16h, para que todos pudessem contemplar o por do sol.

Com grande estrutura de som, iluminação e segurança, o festival contou com quatro DJs da capital: Anderson Souza, Kaique Chaves, Luciano e Toniolli. De acordo com o coordenador do evento, André Luís Sá – DJ Andrezinho -, a intenção foi reunir amantes da música eletrônica na orla, dando maior visibilidade aos Djs nos eventos da Prefeitura de Boa Vista.

“A nossa intenção foi a de fomentar a presença da sociedade na Orla Taumanan, com um atrativo diferente, que é a música eletrônica. Além disso, é uma forma de aumentarmos a participação dos DJs nos eventos, para que mostrem seu trabalho e tenham maior reconhecimento. E é uma festa tranquila, com bastante segurança, de forma que todos participem. É o primeiro de muitos que virão”, afirmou Andrezinho.

O DJ Kaique Chaves enfatizou a importância e a seriedade do trabalho dos profissionais que exige não apenas bons equipamentos, mas conhecimento com horas de estudos, pesquisas e atualizações em termos de softwares.

“Um evento como esse ajuda a divulgar e desenvolver mais o nosso trabalho, que é algo que exige muito de nós. É preciso muito estudo para chegarmos a mixar uma música. Tentamos sempre nos atualizar, estudar as batidas, os tipos de mixers e mostrar às pessoas algo de qualidade, proporcionando um ambiente agradável a todos”.

Os amigos Anália Aguiar e Maycon Machado, ambos professores de educação física, já estiveram em vários festivais de música eletrônica, inclusive com participação de nomes como David Guetta. Eles, que se preparam para o Festival Lollapalooza 2018, apreciaram o Orla Sunset e aprovaram a iniciativa.

“É muito bom esse tipo de evento, pois apresenta uma opção diferente ao público em geral. Pois isso é importante que os Djs estejam a par das tendências e novidades que surgem”, ressaltou Anália. “A festa não precisa terminar às 05h do outro dia para ser boa. Ela precisa ser envolvente, ter boa produção, uma ótima iluminação. É o que estávamos vendo aqui na orla ,a organização está de parabéns”, destacou Maycon.

A banda Jamrock fez o encerramento do evento, interpretando suas canções que já são sucessos em mais de dez capitais. Além disso, o público pode conferir a Feirinha da Orla, com a venda de comidas regionais e artesanato. A festa contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, garantindo a segurança do público durante todo o evento.