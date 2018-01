Orla Sunset reúne cultura, lazer e turismo na Orla Taumanan

Um dos principais cartões postais de Boa Vista, a Orla Taunaman foi palco da segunda edição do Orla Sunset, que ocorreu neste sábado, 20. Um projeto inovador, promovido pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). O evento abre a programação do calendário cultural de 2018.

A festa contou com diversas atrações na plataforma inferior, e ainda estrutura, segurança e muita animação comandada pelos DJs Kaique Chaves, Anderson Souza, Toniolli, Luciano e Andrezinho e pela banda Blue Cats.

Quem passou pelo local pôde conferir o novo conceito de festa preparado pela Fetec. Muitos aproveitaram para colocar o papo em dia com os amigos, tendo como cenário o Rio Branco e o pôr do sol. “O evento está maravilhoso. Adorei o ambiente. Tudo muito agradável”, garantiu o servidor público estadual, Carlos Deodato.

O coordenador cultural da Fetec, André Luiz, destacou que o evento tem o objetivo de movimentar o espaço e fomentar a venda dos quiosques da Orla Taumanan, além de contemplar os Djs, bandas locais e incluí-los nas ações culturais do município.

“A ideia é trazer toda família para a Orla. O evento não é para só para os adultos, mas as crianças também. Temos toda uma estrutura para receber as pessoas com segurança e conforto, para que possam realmente ter esse momento de lazer e interação”, destacou.

As vendas foram comemoradas pelos artesões da Feirinha da Orla e pelos permissionários dos quiosques. “Nós preparamos para esse evento porque o movimento aumenta bastante e as vendas também. Isso é muito positivo para nós e para o local”, destacou a gerente de um dos quiosques da Orla, Ellhen Coutrin. “O movimento contribuiu para que as vendas fossem boas”, contou a artesã, Arlete Braga.

Quem estava de passagem pela cidade aprovou a iniciativa da Fetec em levar cultura e lazer para a Orla Taumanan. “Sempre que vou à Venezuela faço questão de passear em Boa Vista. A cidade é bonita, limpa, muito agradável. Hoje viemos prestigiar a Orla e nos deparamos com esse evento muito bacana. Esse espaço é lindo”, contou o turista Oberdan Bastos, que estava acompanhado da família e de amigos.

Shirléia Rios