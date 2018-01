Orla Sunset abre calendário cultural de 2018 na Orla Taumanan

Neste sábado, 20, a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) realiza a segunda edição do Orla Sunset. A festa, que tem início às 16h e segue até às 22h, acontece na plataforma inferior e reúne cinco DJs da capital, além da participação da banda Blue Cats.

O evento contará com estrutura de som e iluminação e tem o objetivo de movimentar o espaço público e fomentar a venda dos restaurantes e quiosques da Orla Taumanan, além de contemplar os Djs, bandas locais e incluí-los nas ações culturais do município. Na ocasião contará com o apoio da Guarda Civil Municipal, garantindo a segurança do público durante todo o evento.

Serviço

Local: Plataforma inferior da Orla Taumanan

Horário: 16h às 22h

Data: 20 de janeiro de 2018

Jéssica Costa