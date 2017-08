Orla das Artes: Igreja Matriz sedia concerto da Orquestra de Câmara

Na edição desta semana do Circuito Orla das Artes, a Orquestra de Câmara Infantojuvenil vai levar música erudita a um dos mais importantes prédios históricos da capital, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. O concerto vai acontecer nesta sexta-feira, 25, a partir das 20h. O evento é uma parceria da Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fetec, com o Instituto Boa Vista de Música.

A orquestra é uma extensão da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil, porém com um número reduzido, para apresentações em lugares de pequeno e médio porte, como é o caso da Igreja Matriz. No repertório, grandes nomes da música barroca, clássica, romântica e contemporânea, como Wolfgang Amadeus Mozart, Johan Sebastian Bach, porém no concerto desta semana, os músicos vão se concentrar nas obras de Antônio Vivaldi, que viveu entre 1678 e 1741.

Entre os 23 integrantes totais da orquestra estão jovens de 09 a 17 anos, além de alguns músicos mais velhos que apoiam o projeto. Segundo o presidente do IBVM, Serginho Barros, a proposta é ocupar os espaços públicos da cidade por meio das artes, em ações culturais que envolvem principalmente a música, seja erudita ou popular.

“Nossa meta é levar cultura a toda a cidade, atendendo o maior número de pessoas que for possível, pois temos plena certeza do poder que as artes, em especial a música, têm no ser humano. Pois trabalha a capacidade intelectual, social, facilita o aprendizado e molda o caráter. Nós acreditamos nisso e já temos muitos bons exemplos em nossos projetos que comprovam isso”, afirmou Serginho.

Além do concerto na Igreja Matriz, a tradicional Feirinha da Orla vai acontecer na Orla Taumanan, inclusive no sábado, 26, onde artistas plásticos vão comercializar seus produtos, além da venda de comidas típicas e apresentações culturais de música, teatro e dança. Também faz parte do circuito oficinas de artesanato que estimulam práticas sustentáveis aliando artesanato à conscientização ambiental.

Fábio Cavalcante