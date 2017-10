Orgulho de Roraima: deputado Brito Bezerra homenageia professores

Uma homenagem aos profissionais na área da educação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 26, em sessão solene para entrega da comenda Orgulho de Roraima, na Assembleia Legislativa de Roraima. O deputado Brito Bezerra (PP), Líder do Governo, homenageou 14 professores ao apresentar o Projeto de Decreto Legislativo n° 036/2017.

Segundo Brito, a homenagem demonstra a gratidão pelos relevantes serviços prestados a nossa sociedade, na figura do professor. “Homenagem mais que justa e merecida a esses importantes profissionais que são responsáveis por uma missão honrosa, pois a educação forma e transforma. São profissionais que merecem nosso respeito e admiração”, destacou.

Em sua fala na tribuna, o parlamentar parabenizou todos os professores. “Vocês oferecem o que há de melhor na essência, a possibilidade de sonhar em dias melhores a todos. Parabéns a todos os educadores, em especial aos homenageados e muito obrigado, em nome do povo do nosso Estado e que tenhamos a possibilidade de sonharmos. A educação é o único presente que ninguém pode roubar, pois a educação é à base de tudo”, disse Brito.

O professor Rogério Oliveira, que atua há 21 anos na área educacional, foi um dos homenageados e ficou agradecido pela homenagem, indicada pelo deputado Brito. “Um reconhecimento do trabalho que militamos na educação. Sinto-me lisonjeado, porque a homenagem em vida tem um significado muito maior. Isso fortalece nossa missão com a educação. Impulsiona-nos para fazermos algo mais diferente com a educação do nosso Estado de Roraima que tanto amamos”, declarou.

Foram homenageados os professores: Adriana da Conceição Sousa; Mário de Souza Rosa; Ângela Seledonio de Lima; Fabiana Pereira da Silva; Maria Francisca Braga Araújo; Lady Maria Lima Brito, representada por seu esposo Waltencir Barroso; Liandra Aguiar Borges; Graciela Benacom Barrozo; José Rogério Oliveira; Janaína Pereira Nascimento; Claudete Gomes Rodrigues; Rômulo Magalhães Bonates; Antônia Janeide Pereira Nascimento; Josefa Lenira Henrique da Costa.

Vaneza Targino