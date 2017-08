Orgulho de Roraima: ALERR vai entregar comenda em Rorainópolis

Parlamentares aprovaram na manhã desta terça-feira, 29, em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Roraima, um projeto de decreto legislativo para entrega da comenda Orgulho de Roraima a personalidades do município de Rorainópolis, a ser entregue na quinta-feira, 31, durante a realização do projeto ‘Assembleia ao Seu Alcance’.

O projeto, assinado pelos 24 deputados da Casa, tem a finalidade de reconhecer o trabalho desenvolvido por aqueles que ajudaram a desenvolver a cidade de Rorainópolis. A comenda Orgulho de Roraima é concedida às pessoas físicas, jurídicas ou de organizações que devido ao trabalho ou atuação no Estado, tornaram-se símbolo para população.

Receberão a comenda, a ser entregue na sessão ordinária a acontecer na sede de Rorainópolis, na realização do Assembleia ao seu Alcance, pioneiros do município, empresários, moradores, autoridades e personalidades indicadas por deputados da Casa.

“Pessoas que deram sua vida em prol daquele município, então isso pra nós é levar o reconhecimento que a Assembleia Legislativa tem para as pessoas de Rorainópolis”, disse o presidente do Poder Legislativo, deputado Jalser Renier (SD).

Além da sessão, os munícipes terão acesso ainda a serviços médicos, jurídicos e de lazer com os programas permanentes da Assembleia Legislativa como Procuradoria Especial da Mulher – Centro Humanitário de Apoio a Mulher (Chame) e o Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas, o Procon Assembleia, Cine ALE Cidadania, Escola do Legislativo e o Centro de Apoio as Câmaras (CAM).

O parlamentar explicou ainda que neste momento a população terá mais acesso a explanar as problemáticas enfrentadas na região. “Lá serão discutidas questões de saúde e das vicinais que estão intrafegáveis mesmo no verão, precisamos verificar todas essas questões, para quando nós aprovarmos o Orçamento colocarmos emendas impositivas”, afirmou Jalser Renier que reforçou a importância da participação das prefeituras nesse processo de desenvolvimento.

Com as emendas individuais impositivas ou em comissão, o Estado precisa utilizar os recursos em prol da população. “O Orçamento do ano que vem será diferente. Faremos com que o Estado seja assistido por essas emendas. Nós não podemos deixar que o Governo isole certos municípios, não ofereça condições, no mínimo, de trafegabilidade para pessoas que moram no interior do Estado”, complementou o presidente.

