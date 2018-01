Organizações sociais, artísticas e esportivas se reúnem no Germano Sampaio

Através de uma mobilização junto à comunidade do bairro Pintolândia, grupos que atuam nas áreas das artes, do esporte e da assistência social se reuniram nesta sexta-feira, 12, no Parque Augusto Germano Sampaio a fim de discutir meios e estratégias para o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), cujo prédio está em fase final de construção. Várias apresentações culturais foram feitas por parte dos grupos que compõem o comitê gestor do centro.

A proposta da mobilização foi a de garantir o envolvimento da comunidade, de entidades, instituições e de grupos artísticos, culturais, esportivos e comunitários, a fim de fortalecer o pleno funcionamento das atividades no Ceu. Entre os participantes do encontro estavam grupos de capoeira, jiu-jitsu, bombeiros civis, líderes comunitários e representantes do Cras Pintolândia e da Secretaria Municipal de Gestão Social.

“Esta mobilização é a última das sete oficinas que viemos fazendo desde dezembro do ano passado, em que nós discutimos metas, estratégias e os meios de atuação para quando o Ceu estiver devidamente entregue à comunidade. Mostramos através da música, dança e das apresentações de artes marciais um pouco do que pretendemos fazer junto à população, pois acreditamos que este centro será um espaço muito bem utilizado”, afirmou Wellinton Fernandes, coordenador geral do comitê gestor do Ceu.

Além das apresentações, a mobilização contou com a participação do Projeto Crescer, com exposição de moda, artesanato e de panificação. O líder comunitário Modesto dos Santos compõe o comitê gestor e elabora um projeto para atuar na conscientização de adolescentes e jovens marginalizados, através do esporte.

“Nós contamos muito com a abertura deste centro, pois acreditamos em seu potencial para reunir pessoas que tem essa visão social de atuar com a comunidade. Nós queremos recuperar jovens que estão envolvidos com as drogas e a criminalidade e ressocializa-los através do futebol. Já desenvolvemos esse trabalho em outras oportunidades e queremos fazer também isso no Germano Sampaio”.

O CEU

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) será um grande polo de assistência social que está sendo estruturado juntamente com a Praça dos Esportes e da Cultura (PEC), que terá cerca de 3.000 m². Nele serão desenvolvidas atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital.

Sua estrutura inclui salas de multiuso, biblioteca, telecentro, cine teatro com auditório para 60 lugares, quadra poliesportiva coberta, pista de skate, playground, pista de caminhada e equipamentos de ginástica. A previsão é que as obras sejam concluídas ainda no primeiro semestre de 2018.

