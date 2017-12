Orçamento 2018: Educação recebe R$ 12 milhões para pagamento de progressões de profissionais

Profissionais em Educação do Estado de Roraima foram beneficiados com a aprovação de emenda de comissão no Orçamento de 2018, no montante de R$12 milhões, para pagamento de retroativo de progressões horizontais, ou seja, por tempo de serviço. A votação aconteceu no início da noite dessa quinta-feira, 28, no plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, da Assembleia Legislativa de Roraima.

A emenda foi apresentada pelos deputados Jalser Renier (SD), presidente da Assembleia Legislativa, e Lenir Rodrigues (PPS), e ratificada pelos demais parlamentares, será utilizada para pagamento retroativo das progressões salariais de professores, técnicos em educação, orientadores e supervisores educacionais da Rede Estadual de Ensino.

Conforme explicou o presidente do Sinter (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima), Flávio Bezerra, esse montante não atenderá a todos os servidores, mas é um avanço na luta da categoria. “A dívida é muito maior que R$ 12 milhões, mas já é o primeiro passo, aliás, um grande passo que dá ao Sinter, aos profissionais, a causa em defesa do trabalhador da Educação”, complementou.

Ele parabenizou o presidente da Casa, deputado Jalser Renier, pelo compromisso firmado perante o Sindicato. “E a gente espera que o Governo faça cumprir o que é assinado através do Orçamento e chegue ao contracheque do servidor esse dinheiro”, acrescentou Flávio Bezerra.

Quem acompanhou a votação foi o professor Joelson Lima, que pertence à categoria há 18 anos. Atualmente, ele leciona na região Sul do Estado. “Sobretudo, é uma conquista, uma valorização da categoria ao longo dos tempos. Vem se esperando por esse direito adquirido e a categoria vinha brigando no que achava necessária e inerente ao momento”, contou o docente.

Para ele, esse dinheiro será bem vindo, pois facilitará o acesso a mais valorização da formação, será possível investir na própria carreira, bem como proporcionar melhor qualidade de vida a família. “A gente consegue ver lá na frente um horizonte para que a categoria possa se sair melhor e, assim, melhorar a qualidade de vida e valorizar a formação”, frisou Lima.

Jalser Renier comentou que esteve na sede do Sindicato há pouco mais de um mês discutindo a questão, e que a aprovação da emenda é resultado desse entendimento prévio com a categoria.

A deputada Lenir Rodrigues, agradeceu a contribuição do Poder Legislativo, em nome do presidente, ao empenho em apresentar e aprovar essa emenda que beneficiará diversos profissionais no Estado. “Sou professora há 25 anos. Quero agradecer a sua excelência, ao seu empenho pessoal para a progressão dos professores do estado de Roraima seja realidade”, completou.

Yasmin Guedes