Oportunidade: “Não estudei enquanto era novo e me arrependo muito”, afirma aluno de 60 anos

Muito orgulhoso e satisfeito por estar participando da aula inaugural dos cursos FIC (Formação Inicial Continuada) do CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), José Vieira Damião, de 60 anos, afirmou que além de incentivar a filha, Maria Fernanda, para os estudos, também resolveu correr atrás do tempo perdido e não pretende parar enquanto tiver condições.

Atualmente ele faz um curso técnico em Agropecuária e quando soube dos cursos que estavam sendo oferecidos pelo IFRR, próximos à casa dele, se apressou não tentar uma das vagas. “Eu não estudei enquanto era novo e me arrependo muito. Agora, enquanto Deus permitir, vou seguir estudando, pois sei que só assim conseguiremos sempre melhorias na vida”, comentou, ao afirmar que atualmente está sem ocupação, mas que pretende com toda a formação que vem se dedicando a adquirir, logo, logo conseguir um bom e emprego.

Maria Fernanda Souza Damião, de 16 anos, filha do estudante da terceira idade, que vai fazer o curso de Inglês Básico, junto com o pai, disse que se orgulha por vê-lo lutando pelos estudos e buscando melhorar ainda a essa altura da vida. Ela o enxerga como um exemplo.

“É muito bom para mim ter um exemplo tão perto de que não há momento para estudar e que nunca devemos parar. E é muito legal poder estar em uma instituição de referência em Educação no estado, aproveitando essa oportunidade junto com meu pai”, declarou.

A estudante Amanda Batista, que já é aluna do curso técnico em Comércio integrado ao ensino médio, do CBVZO, onde passa o dia inteiro dedicada aos estudos, disse que mesmo tendo que prolongar mais o dia com o curso de Inglês, no período noturno, fez questão de buscar essa oportunidade também. “Já fiz inglês no curso regular da grade curricular de ensino, mas sei que não me saí tão bem e como a língua inglesa é a mais exigida em todo o mundo, sendo necessária também para a atuação em Comércio, busquei fazer logo esse curso para aprender mais e melhor enquanto posso”, comentou.

A funcionária terceirizada, Rejane Santiago Magalhães, segue no mesmo ritmo da maioria que busca melhor formação no CBVZO. Segundo ela, além de trabalhar o dia inteiro e fazer um curso técnico aos fins de semana, agora pretende se dedicar a mais essa atividade, com o objetivo de melhorar a vida, por meio da aquisição de mais conhecimentos e qualificação.

“Há tempos eu buscava uma chance de estudar no IFRR e somente agora consegui, sendo selecionada para este curso de Assistente de Vendas e em condições ainda melhores, pois a instituição agora está mais acessível, bem no bairro onde moro. Essa é uma oportunidade que tenho que aproveitar e estudar mais, pois só assim melhoramos de vida”, comentou.

Estas histórias fazem parte da mais de 40 outras que começarão a conviver a partir desta semana, na escola estadual Elza Breves, no Conjunto Cidadão, um dos espaços utilizados pelo CBVZO para promover as atividades planejadas no IFRR. Dentre as diversas ações programadas, estão as dos cursos FIC de Inglês Básico e Assistente de Vendas, que tiveram aula inaugural na noite desta última segunda-feira, dia 24, com o auditório da escola lotado.

Além da apresentação do corpo técnico dos cursos oferecidos à população da zona oeste de Boa Vista e da realização de uma palestra sobre metas profissionais, com a psicóloga do campus, Andressa Rebouças, os novos e os antigos alunos, que estavam retornando à unidade de ensino em busca de mais uma qualificação, receberam as boas vindas do centro diretivo do IFRR, composto pela reitora, pró-reitores diretores e assessores.

A diretora-geral do CBVZO, professora Cida Medeiros, fez questão de destacar não só a entrada dos novos estudantes, mas o retorno de alunos que já fizeram cursos no campus e estavam de volta à casa.

“Ver essas carinhas novamente aqui em busca de mais uma formação, querendo se aperfeiçoar profissionalmente, comprova que estamos no caminho certo. Que mesmo sem estarmos ainda na nossa sede, com estrutura adequada para desenvolver todas as nossas atividades planejadas, em razão de algumas questões ainda no andamento da obra a serem equacionadas, nós estamos conseguindo trabalhar e alcançar resultados positivos, oferecendo um ensino de qualidade que faz não só que novos estudantes busquem uma vaga conosco, mas que os que já estiveram aqui façam questão de permanecer”, declarou informando que cursos de ensino superior estão programados para serem oferecidos na sede própria do campus.

A reitora do IFRR, professora Sandra Mara Botelho, afirmou que o momento era de muito orgulho, pois como disse a diretora-geral do CBVZO, apesar do campus ainda não estar funcionando em sede própria, com a estrutura mais adequada, vem conseguindo desenvolver todo o trabalho a que se propôs, fazendo a diferença na vida das pessoas que fazem parte da comunidade dessa região da cidade, oferecendo oportunidades não só aos moradores do Conjunto Cidadão, mas a todos os bairros adjacentes.

“Os resultados que o CBVZO vem apresentando nos orgulha muito, pois mostra que apesar de todas as adversidades, quando nós queremos conseguimos fazer. E que o Instituto Federal não é só nome, realmente trabalha com qualidade, com toda a equipe técnica que possui, possibilitando transformar vidas e com atuação tão significativa que consegue trazer o aluno de volta para dar continuidade a formação”, declarou.

Centro de Línguas

E durante a aula inaugural dos cursos FIC (Formação Inicial Continuada) em Inglês Básico e Assistente de Vendas do CBVZO, o assessor de Relações Internacionais do IFRR, Miguel Felix, anunciou a implantação de um Centro de Línguas na instituição com a oferta de uma série de cursos para atender as mais diversas demandas.

“Existe uma série de oportunidades que programas de línguas oferecem em diversos países do mundo, com ofertas de intercâmbios, mas notamos que muitos estudantes perdem essas chances por dificuldades com a língua estrangeira, como no Programa Ciência sem Fronteiras, que muita gente não consegue participar, pois é barrado no momento da avaliação do inglês, por exemplo. Com o Centro de Línguas, que está em processo de implantação, pretendemos oferecer a formação e oportunizar o progresso dos alunos nas línguas estrangeiras”, informou.

Sheneville Araújo