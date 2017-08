Operação Tovajar: advogada é presa pela PF acusada de integrar facção criminosa

A Polícia Federal em Roraima, em atuação conjunta com a Polícia Militar e Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima, deflagrou a 2ª fase da Operação Policial Tovajar, na manhã desta terça-feira, 23, com o objetivo de desestruturar a ramificação de uma grande organização criminosa nacional que atua no Estado de Roraima.

Estão sendo cumpridos três mandados de Prisão Preventiva e dois Mandados de Busca e Apreensão em Boa Vista/RR, deferidos pela Justiça do Estado de Roraima após representação em Inquérito Policial.

O inquérito policial aponta que os três investigados integram a organização criminosa. Os três presos estão sendo indiciados e interrogados pelos crimes de organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

A continuidade da investigação policial na Operação Tovajar apontou indícios de que uma presa é a chamada “gravata” pela organização criminosa, advogada em Roraima que atua financiada e vinculada hierarquicamente à cúpula da organização criminosa nacional que age dentro e fora de presídios.

O inquérito policial aponta também posse ilícita de arma de fogo por dois presos e ameaça da presa a uma detenta do sistema prisional roraimense e seus familiares, a mando da organização criminosa.

As buscas estão sendo realizadas pela Polícia Federal nos domicílios da investigada em Boa Vista/RR, nos bairros Caçari e São Francisco.

Os presos estão sendo conduzidos para a Polícia Federal para interrogatórios e indiciamentos e serão encaminhados à penitenciária onde estarão à disposição da Justiça Estadual de Roraima. As investigações continuam, com análise do material apreendido e apuração do envolvimento de outros integrantes da organização criminosa.

Qualquer pessoa pode colaborar com informações através do telefone 95-36211500.

Na primeira fase da Operação Tovajar, em 11/08/2017, foram cumpridos 15 dos 16 Mandados de Prisão expedidos, bem como um envolvido foi preso em flagrante, decorrente de ação conjunta de forças policiais do Estado de Roraima.

Operação Tovajar

Tovajar significa “inimigo” e também “cunhado” na língua tupi-guarani antiga. Parte da organização criminosa se intitulava “cunhadas”.

Fonte: Ascom/PFRR