Operação Monte Cristo II: vistoria encontra celulares, armas brancas e drogas na Pamc

Em vistoria realizada durante toda a sexta-feira, 27, na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), com a ajuda do Exército, através da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, foram encontrados 56 aparelhos de telefonia móvel, 136 armas brancas, 5 balanças de precisão, além de diversos outros materiais não permitidos no interior das instalações carcerárias.

A Operação Monte Cristo II, realizada de acordo com o previsto no Decreto Presidencial Nº 17, de 17 Janeiro de 2017, empregou tropas em ações técnicas de varredura para detecção de armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e outros materiais ilícitos ou proibidos, no interior da Pamc.

Esta Operação contou com a participação das seguintes Instituições: Ministério Público Militar (MPM), Força Aérea Brasileira (FAB), Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima (SESP-RR), Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima (SEJUC-RR), Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás (SSPAP-GO), Policia Militar do Estado de Roraima (PMRR), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima (CBMRR), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Realizando a integração das Agências de Inteligência, colaboraram também, com o Exército Brasileiro, os seguintes órgãos: Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Inteligência da SESP-RR, Polícia Civil do Estado de Roraima , Divisão de Inteligência e Captura da SEJUC-RR e Departamento de Informação e Inteligência da PMRR.