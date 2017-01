Operação Jatevu: envolvidos em crimes contra a administração pública são presos

Na madrugada desta terça-feira, 24, foi deflagrada a operação batizada como “Jatevu” – Carrapato – na língua indígena Tupi-Guarani, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão preventiva e condução coercitiva, além de busca e apreensão nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Pacaraima e Uiramutã. Participaram da operação 14 delegados, 65 agentes e sete escrivães.

Foram presos o ex-prefeito de Uiramutã, Eliesio Cavalcante de Lima, além de Maria Socorro da Silva, Cristiane Vaz Cardoso, Itamar de Jesus Maia Junior, Eloisa Cavalcante de Lima, Rondinelly Silva Cabral, Ailson dos Reis Moraes, Pâmela Cristina Santos Araújo e Nakéles Souza Silva.

A investigação durou cerca de um mês e iniciou após o atual prefeito de Uiramutã, Manuel da Silva Araújo, o Dedel, registrar boletim de ocorrência na delegacia de Pacaraima (responsável pela circunscrição que envolve aquele município) relatando que, ao assumir o cargo, percebeu a falta de documentos, móveis, entre outros objetos, nos dois locais.

A partir da denúncia, a delegada geral de Polícia Civil, Edinéia Santos Chagas, determinou a instauração de uma força tarefa para investigar o caso, tendo como integrantes a delegada Simone Arruda, titular da delegacia de Pacaraima e a delegada Magnólia Soares, titular da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública.

Durante as investigações as delegadas tiveram acesso a imagens da câmera de segurança da representação da Prefeitura de Uiramutã, localizada no município de Boa Vista. As imagens mostraram que no dia 29 de dezembro do ano passado, funcionários retiraram diversos documentos do local.

Ficou comprovada também a ausência de documentos, inclusive processos licitatórios, do período compreendido entre 2008 e 2016, durante os dois mandados do ex-prefeito Eliesio Cavalcante de Lima.

Após a identificação de todos os envolvidos e diante dos fatos apurados, foram solicitados nove mandados de prisão preventiva, 11 de condução coercitiva e 20 de busca e apreensão, deferidos pelo Juizado da Comarca de Pacaraima.

Entre os materiais apreendidos estão impressoras, computadores, centrais de ar, materiais esportivos, móveis, geladeiras, celulares, veículos, além de diversos documentos, entre eles processos licitatórios, que ainda serão analisados, podendo haver outros desdobramentos na investigação. Tudo estava na casa do ex-prefeito.

Os bens apreendidos serão devolvidos à Prefeitura de Uiramutã e os envolvidos responderão por peculato furto, que é o furto praticado valendo-se da qualidade de funcionário público para realizar a subtração.

“É uma forma de mostrar em trabalho conjunto com o judiciário e o Ministério Público, que o mau gestor precisa aprender que ele faz uso do patrimônio temporariamente, mas o patrimônio é público, não é dele”, ponderou a delegada geral, Edinéia Chagas.