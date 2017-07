Operação Enchente: Corpo de Bombeiros realiza ações na Capital e no interior

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), por meio da Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), vai reforçar apoio aos municípios atingidos pelas chuvas em Roraima.

“Pela intensificação do inverno em todo o Estado, decidi montar uma estrutura dedicada ao acompanhamento e apoio aos moradores em situação de necessidade por causa das chuvas”, disse o comandante-geral do CBMRR e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Doriedson Ribeiro.

Ao todo, seis municípios estão em alerta. A Cedec já atuou, em parceria com as Comdecs (Coordenadorias Municipais de Defesa Civil), em algumas localidades. No Amajari, as equipes do CBMRR passaram cinco dias auxiliando moradores que não conseguiam trafegar pelas vicinais da região e fazendo vistorias em algumas áreas de risco.

Em Pacaraima, foi feita a sinalização de um trecho da BR 174, que ficou coberto pelas águas do rio Paricarana. Já no Uiramutã, município atingido pela enxurrada no mês de maio, o CBMRR realizou apoio às comunidades que ficaram isoladas e continua fazendo entrega das doações.

As ações ocorrem também em Boa Vista, onde já foram feitas algumas remoções de famílias do bairro Caetano Filho para o abrigo no Ginásio Tancredo Neves, cedido pelo Estado e gerenciado pela Prefeitura. No Cantá, alguns moradores da Vila Vintém, região conhecida como olaria, já foram removidos para locais seguros, e a região da vicinal Serra Grande I está em alerta. Em Caracaraí, a 1ª Companhia do Batalhão de Proteção Ambiental do CBMRR já realizou a transferência de cinco famílias.

Segundo o chefe da Divisão de Operações Emergenciais da Cedec, tenente Emerson Lima, a Defesa Civil está monitorando diariamente as regiões de risco na Capital e no interior. “Estamos atentos às regiões do Caranã, Cauamé, Paraviana e Caetano Filho. Montamos o abrigo, em parceria com a Prefeitura, e pedimos que, caso os moradores necessitem sair de suas casas, façam contato com o 193 ou 199, para que possamos enviar nossas equipes”, ressaltou.

“O nível do rio Branco está subindo diariamente. É importante destacar que os moradores não devem esperar a água entrar nas suas casas para fazer contato conosco”, disse o auxiliar da Divisão de Operações Especiais, subtenente Rodrigo Maciel.

Macksuel Lopes