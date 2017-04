Operação Curaretinga IX chega ao fim com apreensões recorde

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl) encerrou nesta segunda-feira, 3, a Operação Curaretinga IX, que foi deflagrada no dia 23 de março em todo o arco fronteiriço do Estado de Roraima, realizando patrulhamentos da faixa de fronteira, bloqueios nas estradas, patrulhamento e bloqueio nos rios, bem como a proteção do meio ambiente através da coação a ilícitos ambientais e promover saúde às comunidades indígenas, por meio de Ações Cívico Sociais (Aciso).

Destacam-se como resultados mais significativos e tangíveis a apreensão de 3.359 metros cúbicos de madeira proveniente de extração ilegal, na região sul do Estado de Roraima; a apreensão ou inutilização de material de garimpagem ilegal no interior da Terra Indígena Yanomami (TIY), apreensões diversas nas rodovias roraimenses, bem como a presença do Estado Brasileiro nas regiões mais ermas do País. Além do combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais a 1ª Bda Inf Sl levou a mão amiga as comunidades da faixa de fronteira roraimense através de Ação Cívico Social (Aciso), realizando centenas de atendimentos médicos e odontológicos.

Apesar do término da Operação Curaretinga IX, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), em parceria com a Polícia Militar do Estado de Roraima (PMRR), Distrito Sanitário Indígena Yanomami (DSEI-Y) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI) permanecerão controlando o acesso ao Rio Uraricoera, com a finalidade de evitar ilícitos transfronteiriços e ambientais.

Participaram em parceria na referida operação o Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF), Receita federal do Brasil (RFB), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público Estadual (MPE), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Brasileira de inteligência (ABIN), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria de Segurança Pública (SESP), Polícia Militar do Estado de Roraima (PMRR), Polícia Civil do Estado de Roraima (PCRR), Distrito Sanitário Especial Indígena – Yanomami (DSEI-Yanomami), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Social da Indústria (SESI), Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social (SETRABES), Secretaria de Saude do Estado de Roraima (SESAU) e Secretaria de Educação do Estado de Roraima (SEED), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Fundação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Força Aérea Brasileira (FAB) e Faculdade Cathedral (FAC CATHEDRAL).

Materiais e equipamentos apreendidos

260 Lt Óleo 2 Tp – 55 Lt Gasolina

535g OURO

01 Motor 75 Hp

02 Pneus

1,790 Kg OURO

01 Motor 75Hp

01 Telefone Satelital

260 Estacas de madeira (7 m3)

01 Moto-Serra (Sem documentação)

Madeira (3.359 m3 de toras e 39 m3 de serrada)

Crime Descaminho ( 755 Pç Vestuários )

02 Aeronaves interditadas

01 Voadeira de 12m

02 Tel celulares

01 Motor 75 Hp

02 motocicleta

01 máscara de mergulho

03 Hélices

01Eqp Rad

01 Moto-serra

10 Mun Cal 12

12 Mun Cal 36

03 Mun Cal 20

30 mun Cal . 380

125 Mun Cal .28

60 mun Cal 38

180 mun Cal . 16

320 mun Cal .20

11 Mun Cal 32

01 Rádio Yaesu com antena

01 gerador diesel

02 baterias de caminhão

01 motor bomba

300 l de diesel

10 botijas de gás

01 mangueira de draga

80 l de óleo lubrificante

Pecas de motor

01 amplificador de som

01 rádio vertex

1100g de mercúrio

01 Balança de Precisão

01 Bateria de Caminhão

02 Carregadores de Bateria

02 Geradores

03 Freezers

01 Quadriciclo

01 motocicleta

01 motor de bomba d’agua

01 motor de balsa médio

01 motor de rabeta 15Hp

2.500 litros de gasolina

1 Compressor

17 roupas de mergulho

Peças e ferramental de motor

02 mascaras de mergulho

04 acampamentos abandonados

01 antena parabólica

02 balsas completas com motor

01 draga

Equipamento de mergulho

01 Compressor de ar

tapete para colher ouro

01 balsa para operar draga

02 motores 15 hp

01 Balsa com motor de 15 hp

408 g de ouro

Motor MWM 4 cilindros

07 acampamentos de garimpo

01 compressor de ar

04 roupas de mergulho

01 motor bomba

30 metros de mangueira p/ bomba

3359 m3 de madeira apreendida