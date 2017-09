Operação Curaretinga apreende pólvora e material de descaminho

Nesta terça-feira, 18, na Operação Curaretinga X, tropas do 1º Pelotão Especial de Fronteira (1º PEF) realizaram Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE), com apoio da Polícia Militar do Estado de Roraima, nas estradas e vicinais que demandam ao Município de Bonfim em busca de ilícitos transfronteriços.

Na oportunidade foram apreendidos dois recipientes contendo pólvora, cada frasco com 0,055 Kg. O referido material que estava da posse do cidadão de iniciais R.S.F. foi encaminhado ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados.

Além da pólvora foram apreendidos materiais provenientes de descaminho, tais como vestuários e material de limpeza e higiene, que foram encaminhados a Receita Federal do Brasil.

Prisão de motoqueiros

Militares do 2º Pelotão Especial de Fronteira (2º PEF) realizaram patrulhamento e bloqueios nas estradas e vicinais que demandam ao Município de Normandia.

Na oportunidade, ao avistarem o bloqueio realizado, 02 (dois) motoqueiros evadiram-se do local. As tropas do 2º PEF empreeenderam em perseguição as motocicletas, sendo alcançadas e detidas.

Conduziam as motocicletas os cidadãos, ambos de iniciais S.K, os quais foram conduzidos à Delegacia da Policia Civil, no entanto não foram encontrados ilícitos com os mesmos.