Operação Curare VII: Exército faz balanço positivo e destaca parceria com o Governo do Estado

Na manhã desta terça-feira, 25, a 1ª Brigada de Infantaria e Selva apresentou um balanço final das ações da Operação Curare. Na reunião foi destacada a importância da parceria com o Governo do Estado que participou da ação com 13 secretarias. A Sesau foi a principal parceira com a disponibilização de medicamentos e atendimentos em saúde.

Foram ofertados cerca de 14 mil itens entre medicamentos e materiais. Além disso, foi realizada a Caravana do Povo na comunidade de Willimon, no município de Uiramutã, onde foram atendidas 1.768 pessoas. A ação disponibilizou atendimento médico, odontológico e ofertou exames como eletrocardiograma, coleta para PSA (Antígeno Prostático Específico), aferição de pressão e glicemia.

O comandante da 1° Brigada de Infantaria de Selva, general Algacir Polsin, destacou a importância da parceria. “A Caravana do Povo fez um trabalho magnífico, com todos seus especialistas e serviços ofertados para a comunidade do Willimon”, frisou.

A gerente do Núcleo de Ações de Saúde Indígena da Sesau, Claudete Ambrósio, destacou que atendimentos como este são sempre bem recebidos pelas comunidades. “Os indígenas esperam por ações de cunho social há muito tempo. Já morei em várias comunidades indígenas e lembro que esperava porque era muito difícil ir em busca de atendimento e até hoje os indígenas tem essa dificuldade”, pontuou.

Ela destacou que a saúde indígena tem sido uma prioridade nesta gestão, sendo alvo de boa parte das ações itinerantes do governo. “Este foi um pleito antigo das comunidades que finalmente foi atendido pela governadora Suely Campos”, disse.

Parceria

Além de combater ilícitos, a operação promoveu ações de saúde nas comunidades indígenas, oferecendo atendimento médico, odontológico e veterinário. O Governo do Estado participou da Operação Curare por meio da Sesau, Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem Estar Social), Sesp (Secretaria Estadual da Segurança Pública) e Aderr (Agência de Defesa Agropecuáriade Roraima). Também participam da operação o MPF (Ministério Público Federal), Polícia Federal, Receita Federal, PRF (Polícia Rodoviária Federal), MPRR (Ministério Público de Roraima), Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Funai (Fundação Nacional do Índio), Distrito Sanitário Especial Indígena – Leste, Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio) e Sesi (Serviço Social da Indústria).