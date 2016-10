Operação Curare VII apreende arma, comprimidos de êxtase e LSD

Na manhã de domingo, 16, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), por meio do 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (10º GAC Sl) estabeleceu um Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) na BR-401 sentido Bonfim – Boa Vista com a finalidade de combater ilícitos transnacionais e ambientais. Na oportunidade, o PBCE do 10º GAC Sl ao realizar a revista dos veículos apreendeu uma arma calibre 38mm com cartuchos. Nenhum dos 3 ocupantes do veículo possuíam porte de arma e nem registro, dessa forma, sendo encaminhados a 5ª DP para providências.

Na noite do último sábado, a Operação Curare VII realizou um Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) na BR-174 sentido sul, a fim de combater os ilícitos transsfronteiriços e ambientais. Na oportunidade, em um dos carros com cinco ocupantes, ao ser revistado, foi encontrado um estojo com onze pílulas de êxtase. Na mesma noite, um outro veículo com quatro ocupantes, ao ser revistado, foi verificado uma quantidade significativa de etiquetas, posteriormente, ao ser averiguado, constatou-se ser LSD. Nos dois casos, após constatação, os ocupantes do veículo foram encaminhados ao 5º DP para providências.

Também no sábado, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), por meio do 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (12º Esqd C Mec) e da Polícia Militar de Roraima (PMRR) realizou um Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) na altura do entroncamento da RR-205 com o anel viário. Na oportunidade, em torno de 22h, foi detido o cidadão Everaldo Farias da Silva, o qual possuía mandado de prisão em aberto. Após a detenção ele foi encaminhado para o 5º DP para providências.

Ainda no sábado, no Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) na BR-174 sentido sul, em um veículo com apenas um ocupante, ao ser revistado, foi encontrado um envólucro contendo maconha, uma balança de precisão e um inalador. Após constatação o ocupante do veículo foi encaminhado a 5ª DP para providências.

Na sexta-feira, 14, foi realizado Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) na BR-401, a fim de controlar veículos e materiais e combater ilícitos transnacionais. Na oportunidade foram apreendidos: 01 (uma) motocicleta que havia sido furtada na capital roraimense, 01 (uma) arma de fogo, 01 (uma) motosserra e 100 litros de gasolina proveniente de descaminho.

