Operação Curare realiza bloqueio e controle em estradas de Roraima

Nos dias 4 e 5 de julho, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), por meio do 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (12º Esqd C Mec), no contexto da Operação Curare VIII, mobilizou Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) na BR-401, norte do Estado de Roraima.

Na oportunidade foram realizadas revistas em pessoas e veículos terrestres, além de patrulhamentos motorizados nas vicinais que margeiam a referida rodovia. As ações contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Estado de Roraima, que apreendeu uma motocicleta com restrição de furto.

A operação Curare VIII foi deflagrada no dia 22 de junho, com a finalidade de intensificar a presença do estado Brasileiro junto a faixa de fronteira roraimense e combater os delitos transfronteiriços e ambientais, amparados pelas Leis Complementares 97, 117 e 136.