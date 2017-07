Operação Curare interdita garimpo na região da reserva ianomami

Do dia 24 de junho até a presente data, no contexto da Operação Curare VIII, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl) encontra-se realizando uma interdição em área de degradação ambiental proveniente de garimpagem ilegal, numa área de difícil acesso, no interior da Terra Indígena Yanomami (TIY) a 310 km da capital roraimense e jamais havia sido acessada por tropas legais.

Pela característica do local e informações do serviço de inteligência, o local foi abordado de surpresa e por meio de helicóptero e devido as condicionantes do terreno a tropa desembarcou saltando da aeronave, não sendo possível o pouso.

Na oportunidade, pela percepção do helicóptero no local, os cidadãos que trabalhavam no garimpo evadiram-se para o interior da selva e os que não estavam em flagrante de trabalho de garimpagem ilegal foram orientados a sair do interior da TIY. Estima-se um efetivo de 800 (oitocentas) pessoas habitavam o local.

A estrutura da área de garimpo ilegal impressionou a tropa que desembarcou no local, haja vista a presença de mini-mercados, casas improvisadas, comunicação via satélite e até salão de cabeleireiro. Toda estrutura foi inutilizada pela tropa da 1ª Bda Inf Sl, bem como o material proveniente da garimpagem ilegal. Até o presente momento foram apreendidos: 25 (vinte e cinco) motores, 15 (quinze) “carotes” de 50 litros de combustível, 29 (vinte e nove) “carotes” de 50 litros de diesel, 01 (um) telefone satelital, 01(um) quadriciclo, 25 (vinte e cinco) motores de jateamento, 01(uma) arma de fogo, 03 (três) rádios de comunicação, 06 (seis) balsas de garimpo, 17g de ouro, 02 (dois) geradores de energia, 4755 (quatro mil setecentos e cinqüenta e cinco) litros de gasolina, material entorpecente. A estimativa é que até o momento o prejuízo a ilicitude gira em torno de R$ 24.000.000

A equipe da 1ª Bda Inf Sl permanece no local realizando vasculhamento da área em busca de mais material ilícito e de mais informações. A operação transcorre em conjunto com os órgãos das esferas federal e estadual e tem a finalidade de intensificar a presença do Estado Brasileiro junto à faixa de fronteira, contribuir no combate aos delitos transfronteiriços e ambientais, realizar atendimento de saúde e odontológico dos habitantes locais e reforçar junto à população regional, o sentimento de nacionalismo.