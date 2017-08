Operação Contenção cumpre mandados de prisão contra integrantes do PCC em RR

A Polícia Civil do Estado de Roraima através do Graco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado), com apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e agentes penitenciários, deflagraram na manhã desta terça-feira, 15, a primeira fase da operação “Contenção”, na PAMC (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), em Boa Vista.

A operação cumpriu mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital). Ao todo foram cumpridos 120 mandados de prisão, oriundos de diversas varas e comarcas de Roraima, bem como de outros estados. Os mandados eram referentes a condenações, regressão de regime e também muitos de prisões preventivas.

Nesta primeira fase, a ação se deu na PAMC), onde se concentram a maioria dos integrantes (principalmente os chefes) do PCC, que vem crescendo a cada dia em nosso Estado.

As fases seguintes serão para dar cumprimento a outros mandados em desfavor de outros integrantes que se encontram nas demais unidades prisionais do estado, bem como contra os que se encontram soltos cometendo várias modalidades de crimes a mando dos chefes da organização criminosa.

O nome da operação é em alusão a um cargo/função que os próprios membros na organização criminosa criaram chamado “contenção”.

Gilvan Costa