Operação Boa Viagem: Ipem-RR fiscaliza venda de produtos automotivos

O Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima), órgão Delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) iniciou na segunda-feira, 6, a operação ‘Boa Viagem’, com encerramento na sexta-feira, 10.

A ação faz parte do calendário anual do Inmetro que acontece em todo o País, e tem por objetivo fiscalizar a venda de produtos automotivos nos comércios do Estado.

O diretor técnico de Qualidade e Metrologia do Ipem-RR, Alfredo Gadelha, explicou que os agentes fiscalizadores do Instituto estão percorrendo 16 estabelecimentos, verificando se os produtos comercializados estão dentro das normas estabelecidas pelo Inmetro.

“Uma média de 180 produtos está sendo averiguada, entre rodas automotivas de aço ou alumínio, bateria chumbo-ácido, amortecedor de suspensão, buzinas e lâmpadas para veículos”, detalhou Gadelha.

Ainda conforme ele, a operação especial visa propiciar mais segurança aos consumidores, que costumam viajar de carro nesse período início do ano e precisam realizar a manutenção dos veículos. “Nossas ações buscam garantir que os usuários adquiriam produtos com qualidade, que não cause prejuízos e nem coloque em risco a segurança do consumidor”, disse.

Segundo Gadelha, as empresas cujos produtos estiverem sem o selo do Inmetro ou fora dos padrões exigidos, poderão ser penalizadas com multas conforme estabelecido em Lei.

Neuzelir Moreira