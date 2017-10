Operação Bachaquero: PF cumpre 44 mandados de prisão em Roraima

A Polícia Federal em Roraima deflagrou a Operação Bachaquero, na manhã desta quarta-feira, 11, com o objetivo de desmantelar organização criminosa investigada por crimes de contrabando, facilitação ao contrabando e corrupção, inclusive com atuação de servidores públicos de Roraima. A organização criminosa atua no contrabando de combustível da Venezuela para o Brasil.

Estão sendo cumpridos 44 mandados de prisão preventiva, 62 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de condução coercitiva em Boa Vista e Pacaraima/RR, expedidos pela Justiça Federal de Roraima após representação em inquérito policial.

Os investigados presos e conduzidos coercitivamente estão na Polícia Federal sendo interrogados e indiciados. As investigações continuam, com análise do material apreendido e apuração do envolvimento de outros integrantes nas práticas criminosas.

O nome da operação remete ao apelido dado por venezuelanos aos contrabandistas.