Ônibus biarticulado começa a circular em Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista entregou à população nesta quarta-feira, 13, o primeiro ônibus biarticulado da cidade, que fará a rota Equatorial – Caçari e têm capacidade para até 270 passageiros. O novo veículo integra a frota de transporte coletivo da capital, que atende mensalmente cerca de 530 mil passageiros.

O ônibus possui três vagões e mede 30 metros de comprimento. Além disso, o veículo ainda conta com um moderno sistema de monitoramento por geolocalização (GPS), câmeras de segurança, poltronas acolchoadas, ar-condicionado, transmissão automática e elevador para pessoas com necessidades especiais.

A rota para o tráfego do ônibus escolhida se deve ao fato desta ser considerada atualmente a maior rota em Boa Vista. No entanto, todas as rotas não sofrerão alterações e devem seguir normalmente. Para a prefeita Teresa Surita, inclusão de um ônibus mais moderno e confortável representa um ganho para a população, através do benefício em torno do Plano de Mobilidade Urbana.

“Hoje nós estamos reafirmando o nosso compromisso de trabalhar e cuidar das pessoas de nossa capital, entregando este ônibus biarticulado, mais moderno, mais confortável e seguro, que vai atender a nossa gente no dia a dia. Temos trabalhado bastante para melhorar a nossa frota de veículos e esse nosso compromisso vai continuar. Será estudada a possibilidade de inclusão de novos ônibus biarticulados, de acordo com as demandas”.

Segundo o diretor-presidente da Emhur, Sérgio Pillon, é importante que a população colabore com a higienização e integridade dos veículos. “Nós contamos com o apoio da população, por exemplo, não deixando lixo pelo chão. Diariamente, a empresa que têm a concessão dos ônibus retira uma quantidade enorme de lixo de cada veículo o que nos leva a solicitar que os usuários também zelem pela integridade deste que é um transporte para o povo e que deve ser devidamente cuidado, para que todos usufruam de um serviço de qualidade”.

Atualmente, a frota conta com 79 ônibus, sendo que 30% deles possui ar-condicionado, porém a meta da Prefeitura de Boa Vista é que todos tenham melhorias em termos de refrigeração até o fim deste mandato. Ao todo, os veículos atendem 17 linhas de ônibus na capital.

Fábio Cavalcante