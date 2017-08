Olímpiadas da 3ª Idade: idosos do Cabelos de Prata iniciam preparação

Não há nada mais rejuvenescedor do que a felicidade e o bem-estar, e os idosos que participam do projeto Cabelo de Prata sabem disso! E é pensando nesta integração que a Prefeitura de Boa Vista, em parceria com os sete Centros de Referência em Assistência Social (Cras), realizam a XIII Olimpíadas da 3ª Idade. Os jogos serão realizados em outubro, mas as preparações já começaram.

Futebol, basquete, vôlei, argola, boliche, xadrez, dama e dominó serão algumas as atividades disponibilizadas aos idosos. Cada um tem direito a participar de duas atividades, uma mais pesada e outra que não exija tanto esforço físico, para haver um equilíbrio. Os treinos acontecem de segunda a quinta, dividido em duas equipes, devido à quantidade de idosos que fazem parte do projeto.

Raimunda Chaves, gerente do Cras Centenário, destacou que as Olimpíadas da 3ª Idade reunirão os idosos atendidos pelos sete Cras do município. “A finalidade das olimpíadas é a integração e a socialização. Será um momento de brincadeiras e diversão entre os idosos de diversos centros. É muito gratificante vê-los empenhados nestas atividades, pois além de deixá-los alegres, melhora muito a condicionalidade física deles”, destacou.

De acordo com o educador físico, Igor Felipe, as atividades desportivas são freqüentes no dia a dia dos idosos atendidos pelas unidades. “O trabalho que realizamos com eles é focado na preparação e no aquecimento do corpo, para quando chegar o momento de realizar qualquer atividade, o corpo já esteja preparado. Todos podem participar destas atividades, pois trabalhamos com a inclusão, independente da diferença de idade entre eles”, ressaltou.

Valdomiro Enedino de Siqueira, 81 anos, faz questão de ressaltar que participa do projeto há 12 anos, desde que trocou o Rio Grande do Norte por Roraima. “Não falto nenhum dia de projeto, só mesmo quando estou doente, mas isso é muito difícil de acontecer. Nas olimpíadas pretendo jogar dominó, mas o que eu gosto mesmo é de dançar”, brincou.

Maria de Araújo Silva, 65 anos, está no Cabelo de Prata há 5 anos. “Adoro todas as atividades físicas que são apresentadas pra gente, pois nos dá mais vitalidade. O dia que não dá pra vir, seja por qual motivo, é um dia triste que ficamos sem fazer nada em casa. A melhor parte do dia é estar aqui entre amigos”, destacou.

Olimpíadas da 3ª Idade

A XIII edição das Olimpíadas da 3ª Idade acontece em outubro. As inscrições deverão ser disponibilizadas no mês de setembro, divididas por categorias. Atualmente, o projeto atende 1047 idosos e, pelo menos, mais da metade devem participar desta edição.

Jéssica Costa