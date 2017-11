Oficina promovida pelo Sebrae estimula alunos a empreender

Cerca de 40 jovens que integram o Programa Dedo Verde participaram nesta sexta-feira, 17, de oficina sobre Empreendedorismo no espaço Ayrton Dias, ministrada pelos profissionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RR). A ideia é estimular os participantes e ampliar os conhecimentos sobre empreendedorismo, mercado, finanças, liderança e marketing.

“Acredito que com essa oficina vamos ter uma visão diferente sobre o futuro, de sempre querer buscar conhecimento”, destacou o integrante Deivlim William, de 16 anos, que integra o projeto há pouco menos de um ano.

Aline Cabaral, de 16 anos, disse que o momento foi para aproveitar as oportunidades. “Essa oficina traz conhecimento e nos estimula a aproveitar as oportunidades, querer sempre aprender mais e nos destacarmos naquilo que vamos fazer”, destacou.

A analista do Sebrae, Elissandra Costa, explicou que os integrantes do Dedo Verde atendem a um perfil de clientes do Sebrae, o perfil nível social e, que há alguns anos, o Sebrae já vem buscando o pilar da sustentabilidade econômica, social, ambiental.

“Esses adolescentes são potenciais empreendedores que vamos preparar para o futuro. Os adolescentes são o reflexo do nosso, futuro, então essas ações são desenvolvidas de forma a atender o perfil desse cliente. Essa é uma oficina mais condensada de um assunto que muitas vezes esse adolescente vai ter o primeiro contato, e a gente entende que esse é uma oportunidade de aproximá-los e de chamar a atenção para esse comportamento empreendedor”, frisou.

Ela destaca que o Sebrae tem papel de contribuir e apoiar os pequenos negócios estimulando a formalização para que contribua com a sociedade, estimulando para que se traga um diferencial para o mercado, uma vez que cada vez mais as pessoas estão empreendendo mais cedo, por isso a questão de trabalhar os jovens com educação empreendedora.

“Vemos essa oficina como uma oportunidade para que esses jovens busquem informação, conhecimento e também construir um relacionamento com os projetos sociais, em especial com a Prefeitura de Boa Vista que já faz um trabalho magnífico voltado para os adolescentes”, explicou.

Shirléia Rios