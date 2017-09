Oficina do Cozinha Brasil reúne 500 participantes

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), em parceria com o Sesi-RR, promove a II Oficina do Programa Cozinha Brasil voltada aos beneficiários do Crédito do Povo. São 500 participantes e as aulas começaram nesta segunda-feira (19), na Setrabes.

Com esta segunda edição, são mil pessoas beneficiárias do Crédito do Povo capacitadas pelo Programa Cozinha Brasil. “Uma das prioridades do Governo é estimular a economia de maneira inclusiva e responsável. A capacitação também oportuniza aos beneficiários do Crédito do Povo uma possibilidade de geração de renda”, enfatizou a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

O instrutor do Programa Cozinha Brasil, José Mailson Maciel, explicou que a proposta desta segunda edição continua focada na orientação sobre alimentação saudável e a importância de uma dieta equilibrada, além da produção de receitas doces e salgadas que utilizam de forma integral os alimentos. “Todos receberão material impresso com as oito receitas ensinadas a cada turma, além de orientações importantes sobre os alimentos”, pontuou.

Assim que soube da oportunidade, a estudante Alessandra Munhoz e o marido dela, o garçom Marcos Rodrigues de Oliveira, não perderam tempo e garantiram a inscrição. “Primeiro vamos utilizar em casa o conhecimento que vamos adquirir com o reaproveitamento de alimentos e, se surgir a oportunidade, podemos começar uma atividade profissional”, contou Alessandra.

As oficinas seguem nos dias 19, 25, 26, 27 e 28, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30, na Setrabes. O encerramento e entrega dos certificados a todos os participantes será no dia 28, às 16h30.

Simone Cesário