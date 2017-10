Oficina de Trânsito constrói Mini Cidade para auxiliar na educação do trânsito

Educar e conscientizar sobre a importância de um trânsito seguro e assim reduzir o número de acidentes nas ruas e avenidas da cidade. Foi pensando nisso que os integrantes da Oficina de Trânsito do Projeto Crescer deram início a construção da Mini Cidade de Trânsito. Ela será levada as escolas municipais e praças da cidade para que as crianças possam receber as orientações de uma forma lúdica e possam aprender como garantir um trânsito seguro para toda a família.

A Mini Cidade encontra-se em fase de conclusão e está sendo construída com materiais recicláveis como: lona, compensado, ferro. Alguns materiais foram doados por outras oficinas do projeto, como por exemplo, a Oficina de Serralheria.

“A ideia é levar a Mini Cidade de Trânsito até as crianças e elas possam interagir dentro dela, manusear os carrinhos que são de madeira, conhecer como funciona o trânsito da cidade, aprender a sinalização, as leis, levar o conhecimento para casa e serem multiplicadores. Dessa forma, o aprendizado fica mais divertido, porque é lúdico e as crianças se interessam mais”, explicou o idealizador do projeto da Mini Cidade, o gerente da oficina de trânsito do núcleo Calungá, Gleison Gomes.

Para os integrantes que estão participando do processo de construção da Mini Cidade, essas ações facilitam na hora de explicar sobre o respeito à sinalização, a importância de conduzir veículos habilitado, cuidados com crianças e adolescentes nos veículos, uso de cadeirinha, cinto de segurança, capacete e a respeitar o espaço do outro, do pedestre, do ciclista, do motociclista e motoristas, além de tornar o assunto mais interessante.

“Geralmente a gente pergunta nas palestras como os pais estão dirigindo e as crianças dizem, então falamos como tem que ser e o que eles têm que falar para os pais quando estiverem no trânsito. Acredito que com essas orientações eles vão aprender e depois levar essas informações para os pais”, contou Robson Leal, de 18 anos.

Shirléia Rios