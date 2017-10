OdontoSesc realiza palestra de Iniciação à Saúde Bucal

Nesta terça-feira, 3, profissionais da Odontologia do Sesc Roraima promoverão atendimentos para os alunos da Escola Municipal Sonho Infantil, localizada no bairro Jardim Floresta (Rua: Deco Fonteles – Nº 622). Ação é totalmente gratuita e direcionada para as 285 crianças de 3 a 7 anos.

Os atendimentos serão realizados no período matutino e vespertino (a partir das 8h e 14h), e atendem a uma série de visitas realizadas pela equipe do programa OdontoSesc, que visam sensibilizar a comunidade sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal.

Na Escola Sonho Infantil, o Sesc realizará escovação monitorada, aplicação de flúor e palestra sobre a higienização da boca. De acordo com Suyene Therezynha, cirurgiã-dentista do Sesc Roraima, as palestras contribuem na orientação sobre os cuidados e hábitos corretos para manter um sorriso bonito, além de dicas sobre a limpeza dos dentes.

“Com essas parcerias, nosso trabalho fica evidente para essas iniciações de desempenhos sociais. Buscamos incentivar e levar conhecimento sobre o assunto para os estudantes que não têm acesso fácil para ir ao consultório. Cuidar da saúde bucal, na infância, é fundamental para a prevenção de futuros problemas na fase adulta”, afirmou.

Larissa Mello