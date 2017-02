Odonto Sesc chega ao bairro Jardim Floresta

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) retomou os seus atendimentos odontológicos da unidade móvel Odonto Sesc, nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, na Clínica Renal de Boa Vista, localizada na Avenida Princesa Isabel, N° 92-C – Jardim Floresta. A expectativa é de 380 pessoas beneficiadas com a instalação da unidade no local.

De segunda à sexta, quatro dentistas estarão disponíveis para a prestação do serviço, das 8h às 12h e das 14h às 18h. De acordo com o Dr. Wagner Farias Junior, supervisor do Odonto Sesc, a unidade permanecerá no local por dois meses oferecendo serviços gratuitos como: exodontia, restauração, profilaxia, aplicação de flúor, palestras de higiene bucal e escovação. O agendamento deve ser feito no local.

Wagner destaca que inicialmente, o atendimento será exclusivo para pacientes da clínica e ressalta a importância da consulta ao dentista. “Para manter um sorriso bonito e a saúde bucal, é necessário o acompanhamento do dentista. Estamos satisfeitos por oferecer em novo endereço e assim garantir a prevenção de problemas bucais como cárie, além de doenças mais graves como o câncer de boca”, disse Wagner.

Odonto Sesc

Um projeto que consiste em unidades móveis odontológicas do Departamento Nacional do Sesc, criado para promover a saúde dos comerciários e das comunidades de baixa renda da capital e do interior do estado, com serviços odontológicos de primeira qualidade. O projeto conta com um consultório móvel estruturado com o que há de melhor na área, além de profissionais altamente capacitados.

Larissa Mello