Odilon pede reforma urgente da Escola Estadual Padre Calleri em Caracaraí

A Indicação 046/2016 do deputado Odilon Filho (PEN) ao Poder Executivo, pede a reforma emergencial da Escola Estadual Padre Calleri, localizada na Vila Novo Paraíso, em Caracaraí, a aproximadamente 170 km da capital. O parlamentar visitou a instituição de ensino recentemente e conversou com estudantes, que fizeram o pedido para melhorias na unidade. Segundo ele, a situação atual oferece ameaça à integridade física dos alunos e servidores da Educação lotados na unidade.

“O sistema elétrico da escola não funciona, o telhado está com vazamento, forro caindo, pintura antiga. Não tem condições de funcionamento. As pessoas com quem conversei disseram que falta zelador, merendeira e até a própria merenda às vezes não chega lá”, explicou o deputado.

Segundo Odilon, no local estudam em média 400 crianças e adolescentes. Ele afirmou que vai tentar marcar uma audiência com a governadora para buscar agilizar a reforma o mais rápido possível. “A luta é para que no próximo ano as crianças possam estudar numa escola melhor”, disse.

Conforme a Indicação apresentada pelo parlamentar, o Censo Escolar de 2015 informa que a escola é composta por seis salas de aula, sala de diretoria, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para atendimento especializado, secretaria, biblioteca, cozinha, refeitório, despensa, quadra de esportes coberta. Porém, na visita realizada, segundo relatou, “foi constatado que a infraestrutura atingiu um grau de deterioração bastante elevado em razão da falta de manutenção permanente ou programada, afetandoas condições gerais de ensino e recreação”.

Shirleide Vasconcelos